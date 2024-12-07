‘Hurda Araç Teşviki Zor İhtimal’ Dediler! ÖTV’siz Araç Yerine Sınırlı ÖTV İndirimi Talebi

Geçtiğimiz haftadan bu yana konuşulan hurda araç teşviki önerisi tüketici nezdinde büyük meraka neden oldu. Son 22 yılda birkaç kez hayata geçirilen hurda teşviki için sektör temsilcileri mevcut ekonomik koşullarda bu durumun zor bir ihtimal olduğunu dile getiriyor. Bunun yerine sınırlı bir ÖTV indirimi ile yerli araç alımının desteklenebileceği belirtiliyor. Olası bir yeni teşvik paketinde ise geçmişte yaşanan fırsatçılık ve suistimallerin önlenmesi gerektiğine de dikkat çekiyorlar. Aynı zamanda trafikteki ağır hasarlı araçların riskini en aza indirmek için çözüm önerilerini de sundular.

"ÖTV'SİZ ARAÇ ZOR"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, “2000 sonrasında hurda teşviki ve ÖTV indirimleri zaman zaman gündeme geldi. Bazıları hayata geçirildi bazıları askıda kaldı. Var olan ekonomi şartlarında ÖTV’siz araç satışı, zor bir ihtimal olarak görünüyor. Ancak ÖTV’de belirli bir indirimle yerli sıfır kilometre araç imkânı sunulabilir” ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK KORKU ‘FIRSATÇILIK’

Öte yandan Erdem geçmiş yıllardaki hurda teşviklerinde yaşanan suistimalleri hatırlatarak, “Sektör temsilcileri ve tüketiciler hatırlayacaklardır, her hurda teşvikinde eski otomobillerin fiyatları fahiş derecede artıyor ve ÖTV indirimi gibi imkanlardan faydalanmak isteyenler bu otomobilleri satın alıyor. Burada bir rant düzeni ortaya çıkıyor. Olası bir teşvik durumunda, 25 yaş ve üzeri araç sahipleri için tescil tarihinden itibaren 1 yıl, 2 yıl veya 3 yıl gibi bir ruhsat sahipliği şartı koşulması, gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlarımızın hakkını koruyacaktır. Yine satın alınacak ÖTV indirimli aracın satışı için de 3 yıl, 5 yıl kullanım zorunluluğu gibi bir şart koşulmalı” diye konuştu.

AĞIR HASARLI ARABALAR İÇİN ‘SOVTAJ’ ÖNERİSİ

Teklifte yer alan bir başka konu ise ağır hasarlı araçlar oldu. Sektör temsilcileri ağır hasar alan ve doğru biçimde onarılmayan araçların trafiğe çıkarılmasının engellenmesi adına verilen teklife olumlu yaklaşırken, kaza veya afet durumlarıyla ağır hasar alan araçların sovtaj yoluyla satılması ve onarım süreçleriyle ilgili yeni bir bağımsız kontrol mekanizmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.