Hem Sıfır Otomobiller Hem Ticari Araçlar İçin Zorunluydu: Akaryakıtta ‘Süre’ Kararı: O Tarih Sonrası Zam Geliyor

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin mücadele amacıyla kurulan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamındaki uygulama esaslarında bazı önemli değişiklikler yaptı. UTTS kapsamındaki taşıt sahipleri ile akaryakıt istasyonu işletmecilerine en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar sisteme kaydolarak taşıtlarına ve istasyonlara gerekli donanımları taktırma zorunluluğu getirilmişti. 7 Aralık 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yeni UTTS Tebliği ile sisteme son kayıt tarihi 31 Ocak 2025 olarak yenilendi.

Donanım fiyatları yıl sonunda ÜFE artış oranı üzerinden güncelleneceği için, 31 Aralık 2024’e kadar utts.gov.tr üzerinden sisteme kaydolanlar 2024 için geçerli fiyatlardan faydalanabilecek.

VERGİ AVANTAJI BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK

Bu kapsamda 31 Aralık 2024’e kadar kayıt yaptıranlar, 2024 fiyatlarından faydalanırken, montaj işlemlerini 30 Nisan 2025’e kadar tamamlayarak vergi avantajlarını sürdürebilecek. 1-31 Ocak 2025 arası kayıt yaptıranlar ise 2025 fiyatlarıyla işlem yapacak. Bu tarihler sonrası kayıt yaptırmayanlar, yakıt giderlerini vergiden düşemeyecek ve cezai yaptırımlarla karşılaşacak. 1 Temmuz 2025 itibarıyla sıfır araçlar TTB’li olarak satışa sunulacak, mevcut sistemlerde ise taşınabilir cihazlar TTB ile değiştirilecek.

UTTS sayesinde yıllık 15 milyar TL kayıt dışılığın önüne geçilmesi hedefleniyor. TTB siparişleri şimdiden 1,1 milyonu aşarken, yıl sonuna kadar iki milyona ulaşması bekleniyor.