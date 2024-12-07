Bankada Parası Olanlar Dikkat! Mevduat Hesapları ve Katılım Fonu İçin Karar… TMSF 650 Bin Liradan 950 Bin Liraya Yükseltti

TMSF bireysel mevduat hesapları ve katılım fonu güvencesini 650 bin liradan 950 bin liraya yükseltti. 2025’ten itibaren geçerli olacak bu düzenleme ile bankalardaki birikimler artık daha geniş bir koruma altına alınmış oldu. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Bankada Parası Olanlar Dikkat! Mevduat Hesapları ve Katılım Fonu İçin Karar… TMSF 650 Bin Liradan 950 Bin Liraya Yükseltti

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı 650 bin lira olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarını 950 bin liraya yükseltti. Karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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LİMİT 950 BİN TL'YE YÜKSELTİLDİ

Hesabınızın olduğu bankada iflas gibi bir durumun yaşanması halinde TMSF bu paranın 650 bin lirasına kadar olanını yatırımcılara ödemek için garanti veriyordu. Ancak bugün alınan kararla bu rakamda bir değişikliğe gidildi.

Bankada Parası Olanlar Dikkat! Mevduat Hesapları ve Katılım Fonu İçin Karar… TMSF 650 Bin Liradan 950 Bin Liraya Yükseltti - Resim : 2

TMSF, bankalarda bireysel hesaplarda biriken paraların güvence altına alınan miktarında artış yaşandı. 650 bin lira olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarını, 2025’ten itibaren geçerli olmak üzere 950 bin liraya yükseltti.

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