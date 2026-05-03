Haziranda Petrol Muslukları Açılıyor! Petrol Devlerinden Kritik Hamle

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel enerji piyasalarında gözlerin çevrildiği OPEC+ cephesinden stratejik bir adım geldi. Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın katılımıyla gerçekleştirilen çevrim içi toplantıda, enerji fiyatlarını ve arz istikrarını doğrudan etkileyecek yeni üretim ayarlamaları onaylandı.

GÜNLÜK 188 BİN VARİLLİK...

Toplantıda, Nisan 2023'ten bu yana uygulanan günlük 1,65 milyon varillik gönüllü üretim kesintileri masaya yatırıldı. OPEC’ten yapılan resmi açıklamaya göre, katılımcı ülkeler, piyasa istikrarını destekleme taahhütleri kapsamında haziran ayı itibarıyla günlük 188 bin varillik bir üretim artışına (ayarlamasına) gitme kararı aldı.

PİYASA KOŞULLARINA GÖRE 'GERİ VİTES' MESAJI

Alınan kararın sabit bir uygulama olmadığına dikkat çekilen açıklamada, esneklik vurgusu yapıldı. Üretim artışı kararının, küresel piyasa koşullarındaki olası değişimlere göre durdurulabileceği veya tamamen geri çevrilebileceği ifade edildi.

Kaynak: DHA