Körfez’de Tarihi Çatlak: Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC ile İplerini Kopardı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Birleşik Arap Emirlikleri, ülkenin uzun vadeli stratejik ve ekonomik planları doğrultusunda OPEC ve Rusya liderliğindeki OPEC+ ittifakından ayrılma kararı aldı. Karar, bölgedeki savaş ve Hürmüz Boğazı ablukasının enerji arzını "tarihi" seviyede kısıtladığı bir dönemde geldi.

Resmi açıklamada, bu kararın BAE’nin sektör politikalarındaki "evrimin" bir parçası olduğu vurgulandı. Ayrılık kararıyla hedeflenen temel amaçlar şöyle özetlendi:

Stratejik Esneklik: Piyasa dinamiklerine daha hızlı ve bağımsız yanıt verebilme yeteneğini artırmak.

Üretim Kapasitesi: BAE’nin uzun süredir hedeflediği günlük 5 milyon varillik üretim kapasitesine ulaşma ve bu kapasiteyi kota sınırlaması olmadan kullanma arzusu.

Sorumlu Katkı: BAE’nin pazar istikrarına "düşünceli ve sorumlu bir şekilde" katkıda bulunmaya devam edeceği ancak bunu örgüt çatısı altında yapmayacağı belirtildi.

Hürmüz Boğazı’nın büyük ölçüde kapalı olduğu 2026 yılında, BAE’nin boğazı baypas eden Füceyre boru hattı ve terminali, ülkeye stratejik bir ihracat üstünlüğü sağlıyor.

Brent petrolün 100-110 dolar bandında seyrettiği ve arz kıtlığının yaşandığı bir ortamda BAE, üretim kotalarının yatırım iştahını frenlediği gerekçesiyle bir süredir grup içinde huzursuzluk yaşıyordu.

OPEC İÇİN 'AĞIR KAYIP'

BAE, Suudi Arabistan ve Irak'ın ardından örgütün en büyük üçüncü üreticisi konumundaydı. Abu Dabi’nin ayrılışı, sadece fiziksel arz kontrolü açısından değil; aynı zamanda Körfez ülkeleri arasındaki diplomatik birlik ve OPEC’in küresel fiyat belirleme gücü açısından da ağır bir darbe olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: DHA