Halkbank'tan Aile Yılı'na Özel Yeni Finansal Destek

Halkbank, yaptığı açıklamada, evlilikten konut alımına, eğitimden emekliliğe kadar geniş bir yelpazede finansman ve sigorta ürünleri sunduğunu belirtti. "Halkbank Ailem" kapsamında, ailelere özel yeni finansal ürünler geliştirilerek çeşitli alanlarda destek sağlanacak.

YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE "EVLİLİK KREDİSİ"

Yeni evlenen çiftlere yönelik "Evlilik Kredisi", yüzde 3,79 faiz oranı ve 36 ay vade seçeneğiyle düğün, balayı, beyaz eşya, çeyiz ve ev tekstili gibi harcamalar için finansman sunuyor. Ayrıca, ürün kapsamında çiftlere ilk yıl ücretsiz kiralık kasa ve havale/EFT muafiyeti gibi avantajlar da sağlanacak.

YENİ EBEVEYNLERE "HAYATA MERHABA İHTİYAÇ KREDİSİ"

Bebek sahibi olacak aileler için "Hayata Merhaba İhtiyaç Kredisi" sunuluyor. Yüzde 3,89 faiz oranı ile hastane giderlerinden bakım hizmetlerine kadar pek çok alanda finansman desteği sağlanıyor.

"YENİ EVLENENLERE ÖZEL KONUT KREDİSİ"

Evliliğin ilk yıllarında olan çiftler için "Yeni Evlenenlere Özel Konut Kredisi" sunuluyor. Yüzde 2,79 faiz oranı ve 120 ay vade imkanıyla konut alımı için finansman desteği sağlanıyor.

"PARAF AİLEM" İLE AVANTAJLI TAKSİT VE İNDİRİM FIRSATLARI

Ailelere özel avantajlar sunan "Paraf Ailem" kredi kartı ile mobilya ve beyaz eşya alımlarında yüzde 3 indirim, eğitim, sağlık ve sigorta harcamalarında ise 12 aya kadar taksit imkanı sağlanıyor. Ayrıca, seyahat ve konaklama harcamalarında yılda 5 bin lira "ParafPara" kazanılabiliyor. Kültür, sanat ve eğlence harcamalarında ise yılda 4 bin 200 lira indirim fırsatı sunuluyor. Bu yıl evlenen ve "Paraf Ailem" kartına sahip ilk bin kişiye 10 bin lira "ParafPara" hediye edilecek.

TASARRUF VE SİGORTA ALANINDA YENİLİKLER

Halkbank, tasarruf ve emeklilik alanında "Prim İadeli Hayat Sigortası" ile sigorta süresi sonunda ödenen primlerin iadesini sağlıyor. Ayrıca, "18 Yaş Altı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)" ile çocukların birikim yapması teşvik ediliyor. "Yaşlı Bakım Sigortası" ise sağlık ve bakım giderlerine yönelik destekler sunuyor.

Halkbank, 2025 Aile Yılı çerçevesinde sunduğu bu yeni finansal çözümlerle, ailelerin bütçelerini desteklemeyi, tasarruf alışkanlıklarını güçlendirmeyi ve yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA