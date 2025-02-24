Burdur'da Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Gölhisar'da kontrolden çıkan Fiat marka otomobil yolun sağ tarafına devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Burdur'da Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Burdur'un Gölhisar ilçesi, sabah saat 09.50 sıralarında Karapınar-Evciler köyü yolunda meydana gelen kazada, 07 ATD 384 plakalı Fiat marka otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Olayda, araç sürücüsü Serdar B. (41) ile yanında bulunan Samet K. (21) ve Osman K. (21) yaralandı.
Çevre sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

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