Kütahya'da Orman Bölge Müdürlüğü Çalışanlarına İlk Yardım Eğitimi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü çalışanlarına düzenlenen eğitimde, kaza, yangın ve diğer acil durumlarda uygulanacak temel yaşam desteği, kanama durdurma, kırık ve yanık müdahaleleri uygulamalı olarak gösterildi.

Kütahya'da Orman Bölge Müdürlüğü Çalışanlarına İlk Yardım Eğitimi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü çalışanlarının acil durumlarda daha hızlı ve etkin müdahale edebilmesi için uygulamalı ilk yardım eğitimi düzenlendi. Eğitimde, kaza, yangın ve benzeri acil olaylarda temel yaşam desteği, kanamanın kontrol altına alınması, kırık ve yanık müdahaleleri gibi kritik konular, uzman bir sağlık eğitmeni tarafından uygulamalı örneklerle anlatıldı. Ayrıca, sahada karşılaşılabilecek acil durum senaryoları için pratik bilgiler aktarılarak personelin bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflendi.

Kaynak: İHA

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