Ankara’da Bir Binanın 18. Katında Yangın

Ankara’nın Mamak ilçesinde 22 katlı bir binanın 18. katında yangın çıktı.

Ankara’da Bir Binanın 18. Katında Yangın

Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesi Hürel Mahallesi'nde 22 katlı bir binanın 18. katında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yangının çıkış sebebi henüz öğrenilemezken, dumandan etkilenen bazı vatandaşlar ambulanslar ile hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangının çıkış sebebine ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı.

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