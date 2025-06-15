Güneydoğu’dan İlk 5 Ayda 1,5 Milyar Dolarlık Hububat İhracatı

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Yılın ilk 5 ayında toplam 1,9 milyon tona yaklaşan ihracat miktarıyla dikkat çeken GAİB, 431.300 ton makarna, 397.900 ton buğday unu ve 182.000 ton ayçiçeği yağı gönderimi gerçekleştirdi. Bölge, bu performansıyla Türkiye genelinde yapılan bazı ürün ihracatında da liderliği üstlendi.

AYÇİÇEĞİ YAĞININ YARISINDAN FAZLASI GÜNEYDOĞU'DAN

Türkiye'nin toplam 472,9 milyon dolarlık ayçiçeği yağı ihracatının 270,1 milyon dolarlık bölümü Güneydoğu Anadolu'dan yapıldı. Bu oran, ülke genelinde yüzde 57,1’lik bir paya denk geliyor. Makarna ihracatında da bölgenin etkisi büyük: Türkiye’nin 370,5 milyon dolarlık toplam makarna ihracatının yüzde 67,4’ü, yani 250 milyon dolarlık kısmı Güneydoğu kaynaklı gerçekleşti.

IRAK VE SURİYE EN BÜYÜK PAZARLAR

Bölgenin ihracatında en büyük payı yine Irak aldı. İlk 5 aylık dönemde bu ülkeye yapılan ihracat 434,2 milyon doları buldu. Suriye ise yüzde 34,2’lik artışla 149,5 milyon dolarlık ihracatla ikinci sırada yer aldı. Bu veriler, bölgenin ihracatında Orta Doğu pazarlarının önemini bir kez daha ortaya koydu.

“GIDA SANAYİ BÖLGE EKONOMİSİNİN BEL KEMİĞİ”

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, sektördeki gelişmeleri değerlendirerek, bölgedeki gıda sanayicilerinin ekonomi içindeki rolünün giderek güçlendiğine dikkat çekti. Kadooğlu, “Gıda sanayine yapılan yatırımlar ve artan markalaşma bilinci sayesinde sektörümüz, bölge ekonomisinin temel taşı haline geldi” dedi.

İHRACATTA LİDERLİK EL DEĞİŞTİRDİ

Kadooğlu, hububat sektörünün bölgesel ihracattaki payını son 2 yılda yüzde 29,1’den yüzde 30,5’e çıkardığını vurguladı. Bu yükselişle birlikte hububat sektörü, Güneydoğu Anadolu'nun toplam ihracatı içinde lider konuma yükselmiş oldu.

Kaynak: AA