Gram, Çeyrek ve Yarım Altın Haftanın İlk İşlem Gününe Nasıl Başladı?

Yeni haftanın ilk gününde altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar altın fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Gram altın 2 bin 744 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 595 liradan satılıyor.

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Gram, Çeyrek ve Yarım Altın Haftanın İlk İşlem Gününe Nasıl Başladı?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. İşte 26 Ağustos 2024 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları şöyle…

  • Gram altın satış fiyatı: 2.744,21 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 4.595,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 9.181,00 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 18.266,97 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 18.302,00 TL
  • Gremse altın satış fiyatı: 45.807,52 TL
  • Ons altın satış fiyatı: 2.510,37 dolar
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