Gram, Çeyrek ve Yarım Altın Haftanın İlk İşlem Gününe Nasıl Başladı?
Yeni haftanın ilk gününde altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar altın fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Gram altın 2 bin 744 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 595 liradan satılıyor.
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. İşte 26 Ağustos 2024 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları şöyle…
- Gram altın satış fiyatı: 2.744,21 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 4.595,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 9.181,00 TL
- Tam altın satış fiyatı: 18.266,97 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 18.302,00 TL
- Gremse altın satış fiyatı: 45.807,52 TL
- Ons altın satış fiyatı: 2.510,37 dolar
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