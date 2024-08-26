Bu Hafta Çok Önemli Diyerek Uyardı! Hangisi Daha Karlı, Altın mı Gümüş mü? İşte Yanıtı…

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasaların yeni bir döneme girdiğine dikkat çekerek altın, gümüş, döviz ve bitcoin gibi varlıklar için önemli değerlendirmelerde bulundu. Bu haftanın çok önemli olduğunu vurgulayan İslam Memiş, yatırımda Euro, dolar, gümüş, altın dörtlüsünden hangisinin daha kazançlı olduğunu açıkladı.

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Bu Hafta Çok Önemli Diyerek Uyardı! Hangisi Daha Karlı, Altın mı Gümüş mü? İşte Yanıtı…

Ekonomi uzmanı İslam Memiş, yeni haftada piyasalardaki durumu TV 100'de kaleme aldığı yazısında ele aldı. Bu hafta para piyasalarının sakin bir seyirde olacağını söyleyen Memiş, Cuma gününe dikkat çekti.

Borsa ve Euro yatırımcılarının dikkat etmesi gerektiğini de ifade eden Memiş, “Çünkü borsaya giriş, euro dan parite üzerinden altın almak için fırsat kollaması gerekiyor. Ons altın tarafında kar satışları, EUR/USD paritesinde gerileme bekliyorum. Yani, bu hafta Euro ile altın veya gümüş almak için güzel bir hafta olabilir.” dedi.

İslam Memiş, bu hafta takip edeceği bant aralıklarını da sıraladı. Memiş, “Bu hafta için takip edeceğim bant aralıkları şöyle” diyerek sıraladı:

BİST 100 ENDEKSİ

Cuma gününü yüzde -2,55’lik düşüşle 9 bin 668 puan tamamlamıştı. Beklediğim 9 bin 400 puan seviyelerine az kaldı. Buralardan kademeli giriş yapılmasının uygun olduğunu düşünüyorum. Bu hafta 9 bin 400-9 bin 800 aralığını takip edeceğim.

DÖVİZ KURLARI

Dolar, baskılanmaya devam ediyor. Ancak yıl sonu hedefim yukarı yönlü olduğundan bugünkü fiyatlara odaklanmıyorum. Baskılanma bittiğinde gerçek değerini bulur.

EURO/USD PARİTESİ

Beklediğim 1,12 seviyesini Cuma günü test etti. Yani, 2024 hedefimde olan 1,12 seviyesi gerçekleşmiş oldu. 1,1192 seviyesinden kapanış yapmıştı. Artık kar satışlarının zamanı geldi. Bu hafta 1,1150-1,1250 bant aralığını takip edeceğim. Euro’dan dolara, sonra da dolar ile ons altını beklemekte fayda var.

ONS ALTIN (XAU/USD)

2 bin 512 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. Ancak kar satışlarına karşı dikkat edin!
2 bin 518 doları test etmişti. 50 dolarlık kar satışı bekliyorum. Yani, 2 bin 468 dolar seviyesine kadar gerilemesini.

Gram altın yatırımcısı yine ons altını takip etmeli. Ons nereye, gram altın oraya. Serbest piyasalarda 2 bin 807 liradan haftayı tamamlamıştı. Düşüşler alım fırsatı olmayı sürdürür.

ONS GÜMÜŞ (XAG/USD)

29,83 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Rasyo nedenli gümüşün daha iyi performan göstereceğini söyleyebilirim.

Elimdeki Euro ile altın mı alırdım, gümüş mü?
Cevabım GÜMÜŞ

Elimde dolarım var altın mı alırdım, gümüş mü?
Cevabım GÜMÜŞ.

29,50-31,00 dolar aralığını takip edeceğim. Görünüm pozitif. Gram gümüş yatırımcısı, ons gümüşü takip etmeli. Ons gümüş de yükseliş beklediğimden gram gümüşde de yükseliş bekliyorum.

BİTCOİN (BTC)

54-64 bin dolar aralığını takip etmeye devam ediyorum. Bu hafta düşüş bekliyorum.
Düşüşlerde 60 bin 800 dolar seviyesini takip edeceğim. Alım için bekledim.

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İslam Memiş Uyardı: Çok Sert Düşecekİslam Memiş Uyardı: Çok Sert DüşecekEkonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

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