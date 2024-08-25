Cezası 95 Liradan 3 Bin 500 Liraya Çıktı: Bunu Bilmeyen Tapu Sahibi Yandı

2 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında, tapu alım-satım işlemleri, miras yolu ile intikal eden taşınmazlar ve diğer durumlar nedeniyle edinilen mülklerin ilgili belediyelere bildirilmemesi durumunda uygulanacak para cezasında büyük bir artış yapıldı. Daha önce 95 TL olan ceza miktarı, yeni düzenleme ile 3.500 TL’ye çıkarıldı.

Bu ceza, tapudaki her bir hak sahibi için geçerli olacak ve taşınmaz beyanının yapılmadığı her yıl katlanarak uygulanacak. Bu durum, tapu sahiplerini yüksek maliyetlerle karşı karşıya bırakabilir.

Uzmanlar, henüz taşınmaz beyanını yapmamış olan vatandaşları uyararak, bağlı bulundukları belediyelere ve ilgili kurumlara bir an önce başvurmalarını ve beyanlarını tamamlamalarını tavsiye ediyor. Cezalardan etkilenmemek için vatandaşların bu konuda hızlı hareket etmesi büyük önem taşıyor.

TAPU DEVİR ÜCRETİ NEDİR?

Gayrimenkul (konut, arazi, arsa, işyeri vb.) alım-satım işlemleri sırasında hem alıcı hem de satıcı tarafından ödenmesi gereken tapu devir ücreti, yani tapu harcı, önem taşıyan bir kalemdir. Bu ücret, tapuda belirtilen satış bedelinin %4'ü olarak hesaplanmaktadır.

2024 YILI TAPU HARCI NE KADAR OLDU?

2024 yılında gayrimenkul satın almayı düşünenler için tapu harcı büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Tapu harcı, tapuda beyan edilen satış bedelinin %4'ü oranında uygulanmaktadır. Bu oranın yarısı alıcı, diğer yarısı ise satıcı tarafından ödenir. Örneğin, tapuda 100 bin TL olarak beyan edilen bir gayrimenkul için, alıcı 2 bin TL, satıcı ise 2 bin TL olmak üzere toplamda 4 bin TL tapu harcı ödemesi gerekir.

Buna ek olarak, 2024 yılında tapu işlemleri sırasında döner sermaye ücreti de tahsil edilmektedir. Bu ücret, gayrimenkulün bulunduğu bölgeye göre değişiklik göstermekle birlikte, ortalama 1.300 TL civarındadır. Tapu harcı hesaplanırken, satış bedelinin %2’si alıcıdan, %2’si ise satıcıdan alınır, böylece toplamda %4’lük bir harç ödenmiş olur.

Kaynak: Gerçek Gündem