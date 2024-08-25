'Merkez Bankası da Bunu Yapıyor' Diyerek Açıkladı: İslam Memiş Gram Altın İçin Beklenen Haberi Verdi

Memiş, altın ve gümüş piyasalarındaki hareketliliği incelerken, doğrudan yatırım tavsiyesi vermediğini, ancak piyasalardaki fırsatları gözlemlemeye devam ettiğini belirtti. Borsa İstanbul’un performansını da değerlendiren Memiş, "Borsa İstanbul 9668 puandan kapandı ve haftayı yüzde 2.5 kayıpla bitirdi. Daha önce Borsa İstanbul için 9400 puanı hedeflemiştik ve fiyatlar bu tahminimize yaklaşıyor. Borsa ile ilgili fırsatlar çıktığında takipçilerimizi bilgilendireceğim. Şu an için gümüşte beklemeye devam ediyoruz. Gümüş yatırımlarından çıkıp borsaya ya da altının bir kısmıyla borsaya geçmeyi düşünebiliriz, ancak şu an beklemedeyiz" dedi.