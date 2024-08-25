'Merkez Bankası da Bunu Yapıyor' Diyerek Açıkladı: İslam Memiş Gram Altın İçin Beklenen Haberi Verdi
Ekonomistler ve piyasa analistleri, "Merkez bankalarının yaptığını yapın" diyerek altın için uyarılarını sıraladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ise yatırımcılara çağrıda bulunarak, gram altın için rakam verdi. İslam Memiş, gram altın için yeni rekor seviyeyi açıkladı.
Son haftalarda altın, ons başına 2.500 doları aşarak tarihi zirvesini yeniledi ve yatırımcılarına ciddi kazançlar sağladı. Uzmanlar, merkez bankalarının son dönemde altına olan talebinin arttığını ve bireysel yatırımcılara da bu stratejiyi takip etmeleri gerektiğini söylüyor. Bu yıl altın, değerini yüzde 20 artırarak ABD teknoloji hisselerini geride bıraktı.
Ancak bu yükselişe rağmen, yatırımcı ilgisinin azaldığı gözlemleniyor. Uzmanlar, 2023 yılı boyunca altın fonlarından 2,5 milyar dolarlık net çıkış olduğunu, fakat merkez bankalarının yoğun altın alımlarıyla bu çıkışların dengelendiğini belirtiyor. Çin Merkez Bankası, bu yılın en büyük altın alıcısı olarak öne çıkıyor.
Ekonomi uzmanları, "Merkez bankalarının yaptığını yapın" diyerek, altına yatırım yapılması tavsiyesinde bulunuyor.
Ekonomi uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatlarına dair dikkat çeken tahminlerde bulunarak, yatırımcıların eylül ayını yakından takip etmeleri gerektiğini vurguladı. YouTube kanalındaki açıklamalarında Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimi sinyali vermesinin piyasalar üzerindeki olası etkilerini değerlendirdi.
Memiş, altın ve gümüş piyasalarındaki hareketliliği incelerken, doğrudan yatırım tavsiyesi vermediğini, ancak piyasalardaki fırsatları gözlemlemeye devam ettiğini belirtti. Borsa İstanbul’un performansını da değerlendiren Memiş, "Borsa İstanbul 9668 puandan kapandı ve haftayı yüzde 2.5 kayıpla bitirdi. Daha önce Borsa İstanbul için 9400 puanı hedeflemiştik ve fiyatlar bu tahminimize yaklaşıyor. Borsa ile ilgili fırsatlar çıktığında takipçilerimizi bilgilendireceğim. Şu an için gümüşte beklemeye devam ediyoruz. Gümüş yatırımlarından çıkıp borsaya ya da altının bir kısmıyla borsaya geçmeyi düşünebiliriz, ancak şu an beklemedeyiz" dedi.
Memiş, Powell’ın faiz indirimi sinyali sonrası piyasalarda yaşanan heyecanı değerlendirerek gram altınla ilgili öngörülerini paylaştı. "Powell’ın faiz indirimi açıklaması piyasaları hareketlendirdi. Gram altın, Kapalıçarşı’da 2806 liraya yükseldi ve 2813 liraya ulaşarak rekor kırdı. Fiziki altın tarafında eylül ayında 2830-2880 lira bandını görmeyi bekliyoruz. Ağustos’ta zirve 2813 lira oldu ve her ay yeni rekorlar geliyor" dedi.
Altın yatırımcılarına da seslenen Memiş, "Altınlarını elinde tutanlar beklemeye devam etsinler. Tahminimiz, gram altının 3000-3500 lira aralığına çıkacağı yönünde" diyerek yatırımcılara yol gösterdi.