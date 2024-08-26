Dolar Haftaya Nasıl Başladı?

Geçen hafta 34 lirayı aşarak rekor kıran dolar haftaya 33,9950 liradan, euro ise 38,0440 liradan başladı.

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Dolar Haftaya Nasıl Başladı?

Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi sürüyor. Dolar fiyatı geçen hafta 34 lira bandını aşarak tarihi bir rekora imza atmıştı. Döviz piyasaları yeni haftanın ilk gününde ise temkinli bir seyir izliyor.

Serbest piyasada 33,9930 liradan alınan dolar, 33,9950 liradan satılıyor. 38,0420 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 38,0440 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 34,0000 lira, euronun satış fiyatı ise 38,0000 lira olmuştu.

Kaynak: AA

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