Fed Krizi Altını Uçurdu! Fiyatlar Rekora Kilitlendi

Altın fiyatları, Fed’in bağımsızlığına yönelik artan endişeler ve küresel belirsizliklerin etkisiyle rekor seviyelere yakın seyrini sürdürüyor. Ons altın 4.595 dolar civarında işlem görürken, yatırımcılar ABD enflasyon verilerine odaklandı.

13 Ocak 2026 Salı günü altın piyasalarındaki son durum yatırımcıların yakın takibinde. Trump yönetiminin, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik cezai soruşturma imasında bulunmasının ardından ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına dair oluşan soru işaretleri, altın fiyatlarında haftanın ilk gününde güçlü bir yükselişi beraberinde getirdi. Bu ivmenin ardından altın, haftanın ikinci işlem gününde rekor seviyelere oldukça yakın bir görünüm sergiliyor.

Ons altın, sabah saatlerinde 4.595 dolar civarında işlem görürken, piyasalarda gözler Fed’in para politikası açısından belirleyici olan ABD enflasyon verilerine çevrilmiş durumda.

13 Ocak 2026 tarihli güncel altın fiyatları ise şu şekilde:

Gram Altın
Alış: 6.375,2200
Satış: 6.376,0110

Ons Altın (Dolar)
Alış: 4.594,28
Satış: 4.595,17

Çeyrek Altın
Alış: 10.200,3500
Satış: 10.424,7800

Cumhuriyet Altını
Alış: 40.801,4100
Satış: 41.571,5900

Tam Altın
Alış: 41.626,00
Satış: 41.966,00

Yarım Altın
Alış: 20.344,92
Satış: 20.857,91

Ziynet Altını
Alış: 40.817,40
Satış: 41.588,25

Ata Altın
Alış: 42.358,05
Satış: 43.424,26

14 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 3.526,26
Satış: 4.684,93

22 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 5.825,68
Satış: 6.096,44

Gremse Altın
Alış: 103.745,00
Satış: 104.995,00

Kaynak: Haber Merkezi

