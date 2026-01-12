Türkiye'nin En Çok Fındık Sattığı Ülke Belli Oldu

Türkiye, 2025’te fındık ihracatından 2,25 milyar dolar gelir sağladı. 122 ülkeye 238 bin tonu aşkın fındık satılırken, 614 milyon dolarla Almanya ilk sırada yer aldı. İtalya ve Fransa da en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında öne çıktı.

Türkiye, 2025 yılında fındık ihracatında önemli bir başarıya imza attı. Yıl boyunca yapılan satışlarla milyarlarca dolarlık döviz girdisi sağlandı.

Karadeniz Fındık ve Fındık Mamulleri İhracatçıları Birliği verilerine göre Türkiye, 2025’te 122 ülke ve serbest bölgeye toplam 238 bin 704 ton fındık ihraç etti. Bu ihracattan elde edilen gelir 2 milyar 255 milyon 360 bin 699 dolar olarak kayıtlara geçti.

İLK SIRADA ALMANYA VAR

Fındık ihracatında en büyük pazar yine Almanya oldu. Bu ülkeye yapılan 63 bin 253 tonluk satıştan 614 milyon 552 bin 688 dolar gelir elde edildi. Almanya, toplam ihracat gelirinde ilk sırada yer aldı.

İTALYA VE FRANSA İLK ÜÇTE

Almanya’yı 48 bin 87 ton ihracat ve 433 milyon 274 bin 442 dolar gelirle İtalya izledi. Üçüncü sırada ise 14 bin 163 ton fındık alımı karşılığında 126 milyon 750 bin 883 dolar ödeyen Fransa yer aldı.

Kaynak: AA


