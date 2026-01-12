Zorunlu Trafik Sigortasında Yeni Tarife: Aynı Araç, Biri 7 Bin Biri 45 Bin TL Ödeyecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Zorunlu trafik sigortasında yeni yılın ilk fiyat tablosu netleşti. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), ocak ayına ait azami prim tutarlarını duyurdu. Yeni düzenlemeyle birlikte teminat limitleri artırılırken, sürücülerin hasar geçmişine göre ödeyeceği primler arasındaki fark da ciddi şekilde açıldı.

YÜZDE 33’LÜK ARTIŞ

Açıklanan tarifeye göre tüm araç gruplarında teminat limitleri yüzde 33 oranında yükseltildi. Otomobiller için 2026 yılında araç başına maddi teminat 400 bin TL’ye, kişi başına sağlık teminatı ise 3 milyon 600 bin TL’ye çıkarıldı. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde kasko ve trafik sigortası fiyatlarında yüzde 30’a varan yeni artışların da gündeme gelebileceğine dikkat çekiyor.

HASARSIZLIK ARTIK SÜRÜCÜYE BAĞLI

Yeni sistemle birlikte önemli bir değişiklik daha hayata geçirildi. Trafik sigortasında hasarsızlık basamağı artık araca değil, doğrudan sürücüye tanımlanacak. Buna göre, uzun süre kaza yapmayan sürücüler ikinci araçlarını da indirimli basamaktan sigortalatabilecek ve avantajlı prim ödemeye devam edecek.

İSTANBUL’DA FARK UÇURUM GİBİ

İstanbul’da yeni araç alan ve 4’üncü basamakta yer alan bir sürücü için ocak ayı trafik sigortası primi 15 bin 160 TL olarak belirlendi.

Beş yıl boyunca kaza yapmayıp 8’inci basamağa çıkan hasarsız bir sürücünün ödeyeceği tutar 7 bin 580 TL olurken, sık kaza yaparak 0’ıncı basamağa düşen bir sürücünün primi 45 bin 479 TL’ye kadar yükseliyor. Böylece iyi sürücü ile riskli sürücü arasındaki fark yaklaşık 38 bin TL’ye ulaşıyor.

ANKARA VE İZMİR’DE DURUM

Ankara’da 4’üncü basamaktaki bir sürücünün ödeyeceği trafik sigortası 14 bin 731 TL olurken, 8’inci basamaktaki hasarsız sürücü için bu tutar 7 bin 365 TL’ye düşüyor. Sıfırıncı basamaktaki riskli sürücünün primi ise 44 bin 192 TL’yi buluyor.

İzmir’de ise ortalama bir sürücü için 4’üncü basamak primi 14 bin 302 TL olarak hesaplandı. Hasarsız sürücüler 7 bin 151 TL öderken, üst üste kazalar nedeniyle en riskli grupta yer alanların ödeyeceği bedel 42 bin 905 TL’ye kadar çıkıyor.

Yeni tarifeyle birlikte, trafikte dikkatli araç kullanan sürücüler ciddi avantaj sağlarken, sık kaza yapanların sigorta maliyeti rekor seviyelere ulaşmış oldu.

