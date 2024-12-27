Fabrika Sahibinden Yeni Asgari Ücrete Tepki! 'Bu İnsani Değil, Ek Zam Yapacağım'

Milyonların merakla beklediği 2025 yılı asgari ücreti, geçtiğimiz salı günü gerçekleşen komisyon toplantısının ardından yüzde 30 zam uygulanıp 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Mevcut hayat pahalılığı karşısında bu ücretle yaşamanın mümkün olmadığını dile getiren vatandaş duruma isyan ederken, Osmaniye'de modüler mobilya imalatı yapan bir fabrika sahibi olan Atakan Ertuğ'un açıklaması dikkat çekti. Ertuğ, yeni asgari ücreti yetersiz bulduğunu ve ek zam yapacağını ifade etti.

'ASGARİ ÜCRET ZORUNLULUK DEĞİL'

Açıklanan asgari ücretin vatandaşı mağdur edeceğinin altını çizen Atakan Ertuğ, şunları söyledi:

"Yaklaşık 40 arkadaşımızla burada yurt içi ve yurt dışı olmak üzere üretim yapmaktayız. Yüzde 30 olarak açıklanan asgari ücreti biz insani olarak doğru bulmuyoruz. Bu rakamın çok komik olduğunu ve insanların daha da mağdur tarafa doğru itildiğini görüyoruz. Biz firma sahibi olarak sonuçta bu bizim anladığımız kadarıyla asgari ücret. Biz bunu daha üzerini yapabiliyoruz. Bizim kar marjımız ve imkanlarımız kurtardığı için biz çalışanlarımızla hem mutlu çalışabilmek hem de aile ortamını sağlayabilmek için bu asgari ücret açıklamasının çok daha üzerinde bir ücret açıklamayı planlıyoruz. Buradan üretici olan kar marjını kurtaran işverenlere sesleniyorum; asgari ücret zorunluluk değildir. Çalışanlarınıza daha fazla zam yapabilirsiniz.

'YÜZDE 20-25 ORANINDA DAHA FAZLA OLACAK'

Siz çalışanlarınıza zam yaptıkça, çalışanlar daha fazla para kazandıkça diğer sektörlere de can vermiş olacak. Çünkü yaklaşık 22 bin 104 lira olan bir rakamla bu insanlar sadece kiralarını elektriklerini ve basit olan, piramidin en altındaki yaşam faaliyetlerini yerine getirebilecekler. Bu insanlar mobilyalara, tekstil sektörüne, eğlence sektörüne, herhangi bir bütçe ayıramayacakları için bu sektörlerde de çok ciddi daralmalar olacağını ve bu daralmalar sonucunda da işsizlik oranının artacağını düşünüyoruz. Biz iş yerimizde şu an yapılan asgari ücret açıklamasının tekrar düzeltileceğini bekliyoruz çünkü böyle bir açıklamanın sabit kalmayacağını bununda yetkili merciler tarafından görüleceğini düşünüyoruz. Ancak bir iki hafta içerisinde tekrar bir düzenleme gelmezse biz firma olarak kendi aramızda toplandığımızda asgari ücretin yaklaşık olarak yüzde 20-25 oranında daha fazlasıyla minumum maaş belirlemeyi planlıyoruz."

Kaynak: ANKA