SON DAKİKA: ‘3 Aşağı 5 Yukarı Sizlerin Alacağı Para da Belli Oldu’ Emekli Maaşı İçin Fatih Portakal Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: Zamda Oranı Açıkladı

Son dakika: Emekli zammı düzenlemeleri için artık son haftaya girildi. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin geliri Aralık ayı enflasyon rakamları sonrasında bir kez daha artacak. Ancak ücret artışı-enflasyon artışı döngüsünden çıkmak isteyen hükümet bu yıl da Temmuz döneminde olduğu gibi emekli maaşına refah payı konusunu gündeme getirmeyecek. En düşük emekli maaşı ise 12.500 liradan yükselecek.

ARALIK ENFLASYON TAHMİNİ BELLİ OLDU

Merkez Bankası'nın Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlandı. Ekonomistlerin tahminine göre bu ay enflasyonun yüzde 1,72 düzeyinde gerçekleşecek. Böylece SSK, Bağ-Kur ve memurlar için 2025 tahmini zam oranı da ortaya çıktı.

6 aylık enflasyon: Yüzde 16,54

Refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 16,54

Memur enflasyon farkı: Yüzde 5,88

Toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

Memur zammı: Yüzde 12,31

Veriler doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının 16-18, memur ve memur emeklilerinin maaşının ise 12-14 puanlık bir artış yaşaması muhtemel olarak görülüyor.

FATİH PORTAKAL’DAN EMEKLİ ZAMMI İSYANI

Gazeteci Fatih Portakal konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu: “Asgari ücret belirlendi. Gözler işçi ve memur emeklilerinde. Onlar kaç para alacak?’ dedi. ‘3 aşağı 5 yukarı onların alacağı para da belli oldu’ ifadelerini kullanan Fatih Portakal, “Yüzde 17’den bahsediliyor. Yüzde 12 ile 17 arasında bir zamdan” diyerek oranı da verdi.

Kaynak: Haber Merkezi