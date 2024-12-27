Yeni Yılı Dışarıda Kutlamak Ateş Pahası: Fiyatlar Cep Yaktı

Yılbaşı gecesini dışarıda kutlamak vatandaşlar için imkansız hale geldi. Restoranların fiyatları cep yakarken otellerin önünden geçerken bile iki kez düşünmek gerek.

Çiçek Pasajı’ndaki bir restoranda fix menü yemeğin maliyeti kişi başı 2 bin 500 TL olurken, Samatya’daki balık restoranında kişi başı 2 bin 750 lira ve Develi Restoranı’nda 4 bin 500 TL ödemek gerekiyor.

ASGARİ ÜCRETTEN DE FAZLA

Çırağan’da yılbaşı yemeğinin kişi başı ücreti yüzde 123 artışla 15 bin 200 TL olurken, Swissotel’de iki kişi konaklamalı program 930 Euro’ya (34 bin TL) çıktı.

Conrad Otel’de kişi başı yılbaşı yemeği 8 bin 900-12 bin 500 TL, Divan Otel’de 7 bin 500 TL belirlenirken, Rixos Otel’de yılbaşı gecesinin maliyeti 280 Euro (10 bin 248 TL) ile 380 Euro (13 bin 908 TL) arasında değişiyor. Ritz Carlton’da ise 140 Euro (5 bin 124 TL)-389 Euro (14 bin 237 TL) arasında.

Kaynak: Nefes Gazetesi