Eskiden Boş Yer Yoktu, Şimdi Kiracı Bulamıyorlar! Kiralar 5 Bin TL Birden Düştü, 8 Bin Liraya Bile Ev Var

Kiralık ev bulamama sorunu yerini kiracı bulamama sorununa çevirdi. Nedeni ise ülkesine dönen Suriyeliler! Özellikle depremin ardından artan nüfusla tavan yapan kira fiyatları, Suriyelilerin eve dönüşü ile 5 bin TL birden düştü. 8 bin liraya bile kiralık evin bulunabildiği ilçede onlarda kiralık daire ise boş kaldı.

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Eskiden Boş Yer Yoktu, Şimdi Kiracı Bulamıyorlar! Kiralar 5 Bin TL Birden Düştü, 8 Bin Liraya Bile Ev Var

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından ülkelerine dönmeyi sürdürüyorlar. Suriye’ye sınırının sıfır noktasında bulunan Reyhanlı ilçesi de muhacirlerin sığınma noktası olmuştu. Suriyelilerin ülkelerine dönmesi deprem sonrası nüfusun tavan yaptığı Reyhanlı ilçesinde kira fiyatlarının düşmesine neden oldu.

Eskiden Boş Yer Yoktu, Şimdi Kiracı Bulamıyorlar! Kiralar 5 Bin TL Birden Düştü, 8 Bin Liraya Bile Ev Var - Resim : 1

Satılık ev fiyatlarında 500 bin TL'yi bulan, kiralık ev fiyatlarındaysa 5 bin TL'yi bulan gerilemeler yaşanırken ilerleyen süreçte fiyatların daha da düşeceği ifade ediliyor. Kiralık dairelere geçmişte 16 bin TL'ye kadar rahatlıkla kiracı bulunabildiğini ifade eden emlakçı Sedat Sekin, ellerinde kiralanmayı bekleyen 35 daire olduğunu ve kiracı bulmakta güçlük çektiklerini ifade etti.

Eskiden Boş Yer Yoktu, Şimdi Kiracı Bulamıyorlar! Kiralar 5 Bin TL Birden Düştü, 8 Bin Liraya Bile Ev Var - Resim : 2

KİRACI BULAMIYORLAR, ONLARDA DAİRE ELDE KALDI

Emlakçı Sedat Sakin; satılık ev fiyatlarında 500 bin TL’yi bulan ve kiralık ev fiyatlarında 5 bin TL’yi bulan düşüş yaşandığını belirterek, "Suriye'de savaş bittikten sonra Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Suriyeler ülkelerine dönmeye başlayınca kira fiyatlarında düşüşler yaşandı. Suriye'ye sınır ve çoğuyla akraba olduğu için hepsi buradaydı. Elimizde 30 ila 35 daire var ve büyük bir boşluk oldu, kiracı bulmakta biraz sıkıntı yaşıyoruz. Savaş bitmeden önceki zamanın şartlarıyla 15 bin TL deyince millet tereddüt etmeden gelip alıyordu. Doğal gazlı dairelerde asgari ücret 17 bin TL iken bile 15 ve 16 bin TL kiracılar bulunabiliyordu. Elimizde şu anda 35 daire var, insanlar fiyat soruyor ama talep yok. Kira fiyatlarında ciddi bir düşüş var ve 5 bin TL’ye yakın düşüş var. Kiralık daireler 8 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor. Satılık daireler ise 1 milyon 200 bin TL’den başlayıp 2 milyona kadar gidiyor. Ülkesine dönmek için evini satmak isteyen Suriyeliler var. Evin normal değeri 1 milyon 500 bin iken 1 milyona verdiğine şahit olduk. Ortalama 500 bin TL aşağısına verdiğini gördük" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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