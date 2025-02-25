Son Dakika: Merkez Bankası'ndan En Yeni Enflasyon Tahmini! Hanehalkı Enflasyon Beklentisinde Yükseliş

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası tüketici enflasyonu beklentilerinin izlenmesi için düzenlediği ‘Sektörel Enflasyon Beklentisi’ anketi sonuçları yayımladı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE GERİLEME DEVAM EDİYOR

Bu kapsamda 2025 yılı Ocak ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,7 puan azalarak yüzde 25,4 seviyesine, reel sektör için 3,8 puan azalarak yüzde 43,8 seviyesine, hanehalkı için 4,3 puan azalarak yüzde 58,8 seviyesine gerilemişti.

Şubat 2025 döneminde ise veriler şöyle oluştu:

2025 yılı Şubat ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 25,3 seviyesine, reel sektör için 1,9 puan azalarak yüzde 41,9 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 0,4 puan artarak yüzde 59,2 seviyesine yükseldi. Böylece hanehalkı enflasyon beklentileri 6 ay sonra yeniden yükselişe geçti.

MERKEZ BANKASI’NDAN ENFLASYON TAHMMİNİ

2025'in ilk enflasyon raporunu paylaşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21'den yüzde 24'e çıkarmıştı. TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyon tahminindeki artışın, para politikasında duruş değişikliği ve gevşeme sinyali anlamına gelmediğini belirtmişti.

Kaynak: AA