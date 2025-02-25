Türkiye’nin Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 677 megavatsaatle saat 12.00’de kaydedildi. En düşük tüketim ise 32 bin 47 megavatsaatle saat 05.00’te gerçekleşti.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE DOĞAL GAZ SANTRALLERİ İLK SIRADA

Üretimde en büyük payı yüzde 27,4 ile doğal gaz santralleri aldı. Bunu yüzde 23 ile ithal kömür santralleri, yüzde 17,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri takip etti.

Türkiye, dün 14 bin 393 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 448 megavatsaat elektrik ithal etti.

Kaynak: AA