Erdoğan'ın 'ekonomi' planı tutmadı, piyasalar alev aldı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye ekonomi modeli' planı işe yaramazken ekonomi Nisan ayında 5,4 milyar dolar cari açık verdi. Böylece, Nisan ayıyla birlikte aylık cari açık serisi 18 aya yükseldi.

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Erdoğan'ın 'ekonomi' planı tutmadı, piyasalar alev aldı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracatla birlikte cari dengede fazla verilmesini öngören 'Türkiye ekonomi modeli' planı yine işe yaramadı.

Erdoğan'ın ekonomik planına göre, cari dengede fazla verilmesiyle ülkeye giren döviz miktarındaki artışla enflasyonun düşürülmesi hedefleniyordu.

CARİ AÇIK PATLADI

Bu gelişmeler sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini göre, Türkiye ekonomisi Nisan ayında 5,4 milyar dolar cari açık verdi. Böylece, Nisan ayıyla birlikte aylık cari açık serisi 18 aya yükseldi.

YILLIKLANDIRILMIŞ CARİ AÇIK SON 11 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Yıllıklandırılmış cari açık ise, 57,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle yıllıklandırılmış cari açıkta 2012 Temmuz ayından bu yana en yüksek seviye kaydedildi.

ÇEKİRDEK DENGE AÇIK VERDİ

Merkez Bankası'nın yayımladığı verilere göre altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 480 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı aynı dönemde 7,02 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2,92 milyar dolar olurken bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2,2 milyar dolar olarak kaydedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Cari açık AKP Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ekonomisi Merkez Bankası
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