İşsizlik rakamları açıklandı

Son dakika haberi.. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, işsizlik nisan ayında yüzde 10,2 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,1 iken kadınlarda yüzde 14,3 olarak tahmin edildi.

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İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Buna göre, işsizlik oranı nisanda önceki aya göre 0,1 puan artışla yüzde 10,2'ye yükseldi. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 74 bin kişi artarak 3 milyon 585 bin kişi oldu.

KADINLARDA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 14,3

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,1 kadınlarda yüzde 14,3 olarak tahmin edildi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı işsizlik verilerini açıkladı.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK YÜZDE 19,1

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puanlık azalış ile yüzde 19,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 15,7, kadınlarda ise yüzde 25,4 oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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