Belirsizlik arttı, dolar/TL'de rekor seri sürdü!
Son dakika haberi... Seçim öncesi Merkez Bankası, dolar/TL kurunu baskılamak için kamu bankaları aracılığıyla piyasaya müdahale ederken, Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlanmasının ardından yükselişe geçen dolar kurunda rekor serisi sürüyor.
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in göreve gelmesinin ardından "Rasyonel zemine dönmek dışında seçenek kalmamıştır" ifadesiyle geleneksel politikalara dönüş mesajı vermesi piyasalarda belirsizliğe yol açtı.
Şimşek'in açıklaması sonrası dolar/TL kurunu baskılamak için kamu bankaları aracılığıyla piyasaya müdahale edilirken, Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlanmasının ardından yükselişe geçen dolar kurunda rekor serisi sürdü.
DOLAR/TL'DE BİR REKOR DAHA
Bu gelişmelerle dolar/TL yeni güne 23,65 TL seviyesinde başlayarak rekor tazeledi.
Cuma günü piyasaların kapanışında dolar kuru 23,41 TL seviyesinde işlem görmüştü.
FED'İN FAİZ KARARI GÜNDEMİN ODAĞINDA
Öte yandan küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü toplantıda yüzde 74 ihtimalle politika faizini sabit bırakması beklenirken, politika metni ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki sinyaller yatırımcıların odağında bulunuyor.
Kaynak: Gerçek Gündem