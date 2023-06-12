Mustafa Sönmez, ekonomide kara haberi verdi: Deniz tükendi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini göre, Türkiye ekonomisi Nisan ayında 5,4 milyar dolar cari açık verdi.

Böylece, Nisan ayıyla birlikte aylık cari açık serisi 18 aya yükseldi.

"DENİZ TÜKENDİ"

Türkiye ekonomisini Nisan ayında 5,4 milyar dolar cari açık vermesi sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ekonomist Mustafa Sönmez, "Nisan'ın kesinleşen, Mayıs'ın muhtemel cari açığı, denizin tükendiğini gösteriyor. Nisan sonuna kadar 4 ayda açık 30 milyar doları bulurken, rezervlerin 22 milyar dolar erimesi ürkütücü. Mayıs'ta dış ticaret 12,5 milyar dolar açık verdi. Bunun da rezervlere dip yaptırdığı söylenebilir" dedi.

ERDOĞAN'IN EKONOMİ PLANI TUTMADI

Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracatla birlikte cari dengede fazla verilmesini öngören 'Türkiye ekonomi modeli' planı yine işe yaramadı.

Erdoğan'ın ekonomik planına göre, cari dengede fazla verilmesiyle ülkeye giren döviz miktarındaki artışla enflasyonun düşürülmesi hedefleniyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem