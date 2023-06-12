TÜİK açıkladı: İnşaat maliyetinde artış!

Enflasyon ve kur kriziyle birlikte inşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,99 arttı.

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TÜİK açıkladı: İnşaat maliyetinde artış!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,99 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,37, işçilik endeksi yüzde 0,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 39,80, işçilik endeksi yüzde 102,72 arttı.

BİNA İNŞAATI MAALİYETİ YILLIK YÜZDE 54,55 ARTTI

Verilere göre, bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,55 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,21, işçilik endeksi yüzde 0,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 41,14, işçilik endeksi yüzde 103,02 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MAALİYETİ YILLIK YÜZDE 48,01 ARTTI

TÜİK verilerine göre, bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,46, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,01 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,89, işçilik endeksi yüzde 0,21 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 35,67, işçilik endeksi yüzde 101,61 arttı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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