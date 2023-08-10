Erdoğan ile Mehmet Şimşek ters düştü: Kıymeti harbiyesi yok!

Dün kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinde yeni ekonomi politikalarının sürdürülmesi ve risklerin azalması halinde görünümün pozitife dönebileceği ve not artırımını gündeme getirebileceği belirtildi.

Türkiye'de ortodoks politikalara dönüşün beklenilenden daha hızlı gerçekleştiği kaydedilen değerlendirmede, bu durumun tahmin edilebilirliği artırdığı bildirildi.

"ULUSLARARASI NORMALARI UYGULAMA KONUSUNDA KARARLIYIZ"

Yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından Moody's değerlendirmesine ilişkin açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye’nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve notu açısından olumlu olduğu değerlendirmesi yaptı. Makro-finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız. Bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KIYMETİ HARBİYESİ YOK"

Ancak Şimşek'in açıklamaları öncesi 2020 senesinde Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin beş basamak altı olan B2’ye indirmiş, görünümü negatifte tutmuştu.

Moody's'un bu kararı sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kalkmışlar bizim puanımızı düşürme yoluna gidiyorlar. Ne yaparsanız yapın sizin bu puanlamalarınızın kıymeti harbiyesi yok" demişti.

Erdoğan, açıklamasının devamında, "Türkiye şu an ekonomide pik yapıyor, dibe değil tavana" ifadelerini kullanmıştı.

"BEN BURADA AYNIYIM"

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, göreve gelmesinin ardından "Rasyonel zemine dönmek dışında seçenek kalmamıştır" ifadesiyle geleneksel politikalara dönüş mesajı vermişti.

Şimşek'in göreve gelmesi sonrası piyasanın tereddütleri devam ederken, 'faiz sebeptir' görüşünü sık sık dile getiren Erdoğan ise, "Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor' gibi bir yanılgının içine düşülmesin. Ben burada aynıyım. Ama Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında, biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası’yla beraber atmasını kabullendik, 'hayırlı olsun' dedik" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem