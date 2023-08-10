İzmir'de gevrek ve boyoza zam!

Meşhur İzmir gevreği ve boyoz fiyatına, İzmir Pide ve Gevrek İmalatçıları Esnaf Odası'nın talebi üzerine zam geldi.

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İzmir Pide ve Gevrek İmalatçıları Esnaf Odası, akaryakıt, işçilik, un ve yağ maliyetlerinin arttığını belirterek gevrek ve boyozların fiyatına ilişkin zam talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, gevrek ve boyozun fiyatının 7 liradan 10 liraya çıkmasına onay verdi. Buna göre; yarından itibaren gevrek, sade boyoz, poğaça, yumurta, peynir ve sade açma 10 liradan satılacak.

"ESNAFIMIZI KORUMAK ZORUNDAYIZ"

İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde bir süredir simidin 10 liradan satıldığını söyleyen İzmir Pide ve Gevrek İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Şükrü Erişen ise yaptığı yazılı açıklamada, "Her ne kadar zam taraftarı olmasak da sürekli artan üretim maliyetleri karşısında esnafımızı korumak zorundayız" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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