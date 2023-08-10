Bolu'da taksi ve toplu taşıma ücretine zam!

Bolu Belediyesi Ağustos Ayı 2. Oturumunda, özel halk otobüsü bilet fiyatlarına zam yapılmasına dair hazırlanan gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda, şehir içi ulaşımda kullanılan özel halk otobüsleri ve taksilerde uygulanması istenen fiyat artışı oy birliğiyle kabul edildi.

Bolu'da özel halk otobüslerinde yüzde 57 oranında zam yapılırken, yeni zamlı tarife şöyle:

- Normal bilet fiyatı 9 lira 50 kuruştan, 15 liraya yükseldi,

- İkametle öğrenci 11 lira,

- İkametsiz öğrenci 11 lira 50 kuruş,

- manyetik ikili bilet 60 lira,

- Aktarma ise 5 lira.

TAKSİ ÜCRETLERİNE DE ZAM

Taksi ücretlerinde ise, ilk açılış 25 lira, kilometre başına ücret 25 lira, kısa mesafe 65 lira, bekleme süresi ise 5 lira oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem