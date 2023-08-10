Katlanarak sürüyor, inşaat maliyetinde artış tam gaz!

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyet endeksi 2023 Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 4,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,32 arttı.

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Katlanarak sürüyor, inşaat maliyetinde artış tam gaz!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Haziran’a ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi’ni açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi 2023 Haziran’da bir önceki aya göre yüzde 4,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,32 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,81, işçilik endeksi yüzde 0,86 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 35,67, işçilik endeksi yüzde 105,11 arttı.

MALZEME VE İŞÇİLİK ENDEKSİ ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,83, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,80 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,04, işçilik endeksi yüzde 0,80 arttı.

Katlanarak sürüyor, inşaat maliyetinde artış tam gaz! - Resim : 1

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 37,95, işçilik endeksi yüzde 105,53 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 6,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,69 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 8,33, işçilik endeksi yüzde 1,05 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 28,91, işçilik endeksi yüzde 103,57 arttı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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İnşaat TÜİK
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