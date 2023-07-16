EPDK'den doğal gazdaki yüzde 224'lük ÖTV zammına ilişkin açıklama

EPDK, doğal gazda ÖTV tutarının yüzde 224 artırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

EPDK'den doğal gazdaki yüzde 224'lük ÖTV zammına ilişkin açıklama

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz tarifelerine yapılan yüzde 224’lük ÖTV zammına ilişkin açıklama yaptı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, doğal gazda standart metreküp başına 0,0747 liraya yükseltilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranının KDV etkisiyle metreküp fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış anlamına geldiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bazı tüketim mallarında özel tüketim vergi güncellemesi kapsamında doğal gazda standart metreküp başına 0,023 lira olan ÖTV oranı 0,0747 liraya yükselmiştir. Bu da KDV etkisiyle birlikte metreküp fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış anlamına gelmektedir. Avrupa'da doğal gaz faturalarında vergi yükü ortalama yüzde 36 düzeyindeyken, bu oran Türkiye de KDV ve ÖTV dahil yüzde 18 seviyesindedir. Çok açık olan bu duruma rağmen vatandaşlarımızın nihai faturasına yüzde 224 oranında zam yapıldığını iddia etmek kötü niyetli bir algı operasyonudur ve itibar edilmemelidir."

Kaynak: AA

Etiketler
ÖTV Zam Doğalgaz
Bakanlık ÖTV zammını depreme bağladı; fiyatları 'komşuyla' karşılaştırdı: İki ülke arasında 100 litrelik fark Bakanlık ÖTV zammını depreme bağladı; fiyatları 'komşuyla' karşılaştırdı
Kiraz reçeli tarifinin püf noktasıymış. Yaparken mutlaka malzemelerin arasında olmalıymış Kiraz reçeli tarifinin püf noktasıymış. Yaparken mutlaka malzemelerin arasında olmalıymış
Yük yine yurttaşın omzunda... Hazine ve Maliye Bakanlığı ÖTV zammını da depreme bağladı! Yük yine yurttaşın omzunda... Maliye Bakanlığı ÖTV zammını da depreme bağladı!
Kış için yufka saklama. Yazdan yapıp böyle 1 yıl boyunca saklayabilirsiniz. Kış için yufka saklama. Yazdan yapıp böyle 1 yıl boyunca saklayabilirsiniz.
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü çiftlerin ayrılık sebepleri ortaya çıktı: 'Bir anda 'istemiyorum' demiş' Ünlü çiftlerin ayrılık sebepleri ortaya çıktı: 'Bir anda 'istemiyorum' demiş'
Kızılcık Şerbeti hayranlarını üzen haber! Ünlü oyuncu diziden ayrıldı Kızılcık Şerbeti hayranlarını üzen haber! Ünlü oyuncu diziden ayrıldı
Transferin perde arkası: Şenol Güneş'in sözleri Halil Dervişoğlu'nu korkuttu, babası Erden Timur'a ulaşamayınca... Güneş'in sözleri Dervişoğlu'nu korkuttu, babası Erden Timur'a ulaşamayınca...
4 burcun 1.5 yıllık sınavı yarın bitiyor: Şimdi sıra onlarda, kadersel olaylar, büyük değişimler kapıda 4 burcun 1.5 yıllık sınavı yarın bitiyor: Şimdi sıra onlarda
Kocası suç örgütü lideri çıkmıştı! Ünlü oyuncu sessiz sedasız boşandı Kocası suç örgütü lideri çıkmıştı! Ünlü oyuncu sessiz sedasız boşandı