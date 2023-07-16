Yük yine yurttaşın omzunda... Hazine ve Maliye Bakanlığı ÖTV zammını da depreme bağladı!

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıt ürünlerine getirilen ÖTV zammı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada ÖTV'nin yükseltilmesi depreme bağlandı.

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Yük yine yurttaşın omzunda... Hazine ve Maliye Bakanlığı ÖTV zammını da depreme bağladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla akaryakıta getirilen ÖTV zamları Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Kararla birlikte benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL’ye yükseldi. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıt ürünlerine getirilen ÖTV zammı ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada ÖTV'nin iki sebepler artırıldığı belirtilerek "Birincisi yapılan artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiştir. İkinci olarak, maktu olan bu vergilerde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlara rağmen 2016 yılından bugüne kadar neredeyse hiç vergi artışı yapılmamıştır." denildi.

BAKAN ŞİMŞEK DEPREM VERGİLERİ İÇİN 'DUBLE YOLLARI' İŞARET ETMİŞTİ

2011’de 644 kişinin hayatını kaybettiği Van depremi sonrasında “Deprem vergileri nerede” sorusu gündeme gelmişti. O dönem de Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek toplanan vergilerin kullanıldığı kalemler arasında duble yollar ve hava alanlarını da saymıştı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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