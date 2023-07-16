Bakanlık ÖTV zammını depreme bağladı; fiyatları 'komşuyla' karşılaştırdı: İki ülke arasında 100 litrelik fark

Hazine ve Maliye Bakanı akaryakıta gelen ÖTV zammı için depremi gerekçe göstererek, fiyatları Yunanistan'la karşılaştırdı. Ancak yapılan hesaplamaya göre, Yunanistan'daki asgari ücretle 427 litre benzin alınabilirken, Türkiye'deki asgari ücretle 334 litre benzin alınabiliyor.

Sercan C. Güler Sercan C. Güler
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Bakanlık ÖTV zammını depreme bağladı; fiyatları 'komşuyla' karşılaştırdı: İki ülke arasında 100 litrelik fark

GERÇEK GÜNDEM - Hazine ve Maliye Bakanlığı, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla akaryakıta getirilen ÖTV zammını depreme bağladı.

Bakanlığın açıklamasında Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarının Avrupa’da en ucuz dördüncü olduğunu belirtilerek, Yunanistan’la kıyaslama yapıldı.

Bakanlık ÖTV zammını depreme bağladı; fiyatları 'komşuyla' karşılaştırdı: İki ülke arasında 100 litrelik fark - Resim : 1

Bakanlığın kıyaslamasında Yunanistan’da benzinin fiyatının 2,057 dolar, motorinin ise 1,861 dolar olduğuna dikkat çekilerek akaryakıtın Türkiye’deki dolar fiyatını ise şöyle yazıldı:

Benzin – 1,303 dolar

Motorin – 1,239 dolar.

BAKANLIK ASGARİ ÜCRETİN KAÇ DOLAR OLDUĞUNU UNUTTU…

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’deki akaryakıtın Avrupa’daki ülkeler arasında en ucuz dördüncü olduğunu vurguladığı açıklamasında, Yunanistan’da ve Türkiye’de asgari ücretin ne kadar olduğunu atladı.

Yunanistan’da asgari ücret 780 euro’dan 876 dolar ederken, Yunanistan’daki asgari ücretle 427 litre benzin alınabiliyor.

Türkiye’deki asgari ücret ise 11 bin 402 TL’den 435 dolar ediyor ve gelen yeni zamla birlikte 334 litre benzin alınabiliyor.

ERDOĞAN İMZALADI; AKARYAKITA DEV ZAM GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla akaryakıta getirilen ÖTV zamları Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Kararla birlikte benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL’ye yükseldi. 

Gelen zamla birlikte benzinin litre fiyatı bir gecede 34,84’e fırlarken, dizel ise 33,13 lira oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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