En acı hasat başladı: Tarlada kurusunun kilosu 100 TL!

Türkiye’nin önemli biber üretim alanlarından biri olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaklaşık 20 ila 25 bin dekarlık alanda üretilen kırmızı biberlerin hasadına başlandı.

Kurumaya bırakılan biberler, toz biber ve pul biber olarak kullanılırken, yaş hali ise salça yapımında da kullanılıyor. Gaziantep’teki biber üretiminin yüzde 90'ının yapıldığı İslahiye'de üretilen biberler diğer illere de gönderiyor. Yabancı ülkelere ihraç edilen biberler ekonomiye büyük katkı sağlıyor.

"İSLAHİYE GAZİANTEP'İN BİBERİNİN YÜZDE 90'INI KARŞILIYOR"

Çiftçi Doğan Keskin, "Burada ürettiğimiz biberlerin gübresini, ilacını, çapasını her türlü yetiştirme işlemini yaptıktan sonra bugün topluyoruz. Bunları serip kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra bu biberleri Kahramanmaraş’a gönderiyoruz. Kahramanmaraş’ta pul biber yapıyorlar ve piyasaya sunuyorlar. Diğer yandan bu biberi yaş olarak ta alıyorlar. Yaş biberi alıp fabrikalarda kuyruğunu çekip acı biber salçası yapıyorlar. İslahiye Gaziantep’in biberinin yüzde 90’ını karşılıyor çünkü başka eken yer yok. İşçi bulmakta da şimdiye kadar zorlanmadım" dedi.

"TARLADA 100, MARKETTE 200 TL"

Tarlada satılan biberin fiyatı ile market fiyatı arasında yüzde 100’lük bir fark olduğunu aktaran Keskin, "Tarlada kurutulmuş biberin kilosunu 100 TL’ye alıyorlar. Kuyruğunu çekiyorlar, fabrikada işliyorlar ondan sonra piyasaya 200 TL gibi bir fiyatla sürüyorlar. Bu sene pul biberde satışın çok olması lazım" diye konuştu.

KIRMIZI BİBER

Kırmızı biber, C vitamini, A vitamini, potasyum, folat ve lif açısından zengin bir besindir. C vitamini bakımından limondan daha zengin olan kırmızı biber, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, cilt sağlığını korumaya ve hücre hasarını önlemeye yardımcı olur. A vitamini bakımından zengin olan kırmızı biber, göz sağlığı için önemlidir.

Kırmızı biber, yemeklere lezzet ve renk katmak için kullanılır. Çorbalarda, soslarda, salatalarda, yemeklerde ve atıştırmalıklarda kullanılabilir. Kırmızı biber, kurutularak, toz haline getirilerek de kullanılabilir.

Kırmızı biberin faydaları şu şekilde özetlenebilir:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir,

- Cilt sağlığını korur,

- Hücre hasarını önler,

- Göz sağlığını destekler,

- Metabolizmayı hızlandırır,

- Sindirim sistemini destekler,

- Enerji verir,

- Kan basıncını düşürmeye yardımcı olur,

- Kanser riskini azaltmaya yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem