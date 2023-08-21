Çin Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Çin Merkez Bankası, ekonomiyi desteklemeye yönelik çabalar çerçevesinde orta vadeli kredi kolaylığı (MLF) ve daimi kredi kolaylığı (SLF) faizlerinin ardından bir yıllık ana kredi faiz oranının da düşürdü, ancak beş yıllık faizi değiştirmeyerek piyasaları şaşırttı.

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Çin Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Bir yıl vadeli ana kredi faiz oranı (LPR) 10 baz puan düşürülerek yüzde 3,55'ten yüzde 3,45'e indirilirken, beş yıllık LPR yüzde 4,20'de bırakıldı.

Çin Merkez Bankası, geçen hafta beklenen kötü gelen ekonomik verilerin ardından sürpriz bir şekilde 1 yıllık faiz oranını (MLF) 15 baz puan düşürülerek yüzde 2,65'ten yüzde 2,50'ye çekmişti.

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