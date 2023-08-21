Şekere son dört ayda 11. zam!

Türkşeker, son dört ayda şekere 11 kez zam yaptı. Böylece şekere son dört ayda yaklaşık yüzde 46 zam gelmiş oldu.

Şekere son dört ayda 11. zam!

Enflasyon ve dolar kurunun daha da yükseleceği endişesi piyasalarda hakim görüş olarak çıkmaya devam ederken, yaşanan ekonomik kriz girdi maliyetlerinin artmasına yol açtı.

Bu gelişmeler sonrası Bloomberg HT'den İrfan Donat'ın haberine göre, Mayıs ayından bu yana şekere 9 kez zam yapan Türkşeker, KDV hariç kilogramı 24 TL olan toptan şeker satış fiyatına yüzde 4.2 oranında yeni bir zam daha yaparak fiyatı 25 TL'ye yükseltti.

KAMPANYA SONRASI YENİ ZAM YOLDA

Kampanya dahilinde indirimli şeker satışlarının 31 Ağustos 2023'te sona ereceğini duyuran Türkşeker, yüzde 4.2 zamlı şekilde müşterilerinden ara sipariş ile talep toplamaya başladı. Ancak talebin ne kadarının karşılanacağı bilinmiyor.

Türkşeker'in duyurusuna göre, indirimin 31 Ağustos'ta sona ermesinin ardından 1 Eylül itibariyle toptan şekerin kilogram fiyatı indirimsiz olarak KDV hariç 27 TL'den satılacağı anlaşılıyor. Bu da aslında 10 gün içerisinde şekere yüzde 8 oranında yeni bir zammın yapılacağı anlamına geliyor. Böylece, son 4 ayda şekere 11 kez zam yapılmış oluyor. Ayrıca, şekere son dört ayda yaklaşık yüzde 46 zam gelmiş oldu.

ZAMLAR PAYLAŞILMIYOR

Öte yandan daha önceki yıllarda Türkşeker'in resmi internet sitesinde fiyat artışlarına yönelik bilgilendirme notu paylaşılırken, son dönemdeki haftalık zamlar kurum tarafından kamuoyu ile paylaşılmıyor. Bunun yerine zamlı fiyat listeleri fabrikalara yazı şeklinde iletiliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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