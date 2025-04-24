Emlak Konut’tan Geri Alım Hisse Hamlesi

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (EKGYO), Borsa İstanbul’da yaşanan dalgalanmalara karşı hisse geri alım programı başlattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. Şirket, program kapsamında çıkarılmış sermayesinin yüzde 10’una kadar pay geri alımı yapabileceğini bildirdi.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Emlak Konut’tan Geri Alım Hisse Hamlesi

KAP açıklamasına göre, Emlak Konut’un çıkarılmış sermayesi 3,8 milyar TL düzeyinde bulunuyor. Bu çerçevede, geri alım programı kapsamında azami 380 milyon adet payın geri alınabileceği belirtildi. Geri alım kararının gerekçesi ise şirket değerinin piyasa koşullarında gerçeği yansıtmaması ve hisse fiyatlarındaki oynaklığın azaltılması olarak ifade edildi.

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YÖNETİM KURULUNA 36 AYLIK YETKİ

Şirketin yönetim kuruluna, söz konusu geri alım programını uygulamak üzere 36 ay süreyle yetki verildi. Bu süre içinde birden fazla geri alım programı hayata geçirilebilecek. Ayrıca, ihtiyaç halinde şirket üst yönetimi sürece dâhil edilebilecek. Yönetim kurulu, programı başlatmama veya başlatıldıktan sonra durdurma yetkisine de sahip olacak.

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KÂR DAĞITIM KAYNAKLARI AŞILMAYACAK

Program kapsamında yapılacak geri alımların toplam maliyeti, şirketin kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklarını aşamayacak. Ayrıca, geri alınan hisseler daha sonra elden çıkarılsa dahi, belirlenen azami sınır olan 380 milyon adetlik hisse sayısına tekrar dahil edilmeyecek.

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