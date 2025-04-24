Altın Fiyatları Düşüşe Geçti! Bugün Cumhuriyet Altını, Ons, Tam, Yarım, Çeyrek Altın ve Gram Altın Fiyatları Ne Kadar, Kaç TL?
24 Nisan 2025 Perşembe günü itibarıyla altın piyasası, yatırımcıların ve alım-satım yapmak isteyenlerin yakın takibinde. Güncel altın fiyatları ve anlık değişimler merakla araştırılıyor. Son dönemde tarihi zirveleri gören altın, yeni haftaya düşüş eğilimiyle başladı. İşte 24 Nisan 2025 Perşembe gününe ait altın fiyatlarının alış-satış tablosu...
24 Nisan 2025 Perşembe günü altın fiyatlarına dair en güncel veriler yatırımcılar ve ekonomiyi yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Son dönemde tarihi zirveleri zorlayan altın fiyatlarında, bir süredir düşüş eğilimi gözleniyor. Bu gerilemede, ABD'nin Çin'e yönelik gümrük tarifelerini düşürmeyi değerlendirmesi ve Başkan Donald Trump’ın Fed Başkanı Powell’ı görevden almayacağına dair açıklamaları etkili oldu.
Günün verilerine göre gram altın, sabah saatlerinde 4.099 TL’den işlem görmeye başladı. Gün içinde en düşük 4.051 TL, en yüksek ise 4.148 TL seviyeleri test edildi. Şu sıralarda ise gram altın 4.096 TL seviyelerinde alıcı buluyor.
Peki, bugün çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons ve bilezik altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Nisan 2025 itibarıyla altın fiyatlarındaki son gelişmeler:
ALTIN FİYATLARI - 24 NİSAN 2025
Gram Altın
Alış: 4.096,43 TL
Satış: 4.096,81 TL
Alış: 3.287,14 TL
Satış: 3.289,40 TL
Alış: 6.554,30 TL
Satış: 6.698,30 TL
Yarım Altın
Alış: 13.062,09 TL
Satış: 13.392,68 TL
Tam Altın
Alış: 27.152,00 TL
Satış: 27.410,00 TL
Alış: 26.217,20 TL
Satış: 26.711,25 TL
Ziynet Altını
Alış: 26.203,71 TL
Satış: 26.701,45 TL
Ata Altın
Alış: 27.598,22 TL
Satış: 28.295,03 TL
14 Ayar Bilezik Gramı
Alış: 2.280,72 TL
Satış: 3.234,41 TL
22 Ayar Bilezik Gramı
Alış: 3.801,67 TL
Satış: 4.011,45 TL
Gremse Altın
Alış: 67.505,00 TL
Satış: 68.621,00 TL
Kaynak: Haber Merkezi