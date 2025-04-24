Altın Fiyatları Düşüşe Geçti! Bugün Cumhuriyet Altını, Ons, Tam, Yarım, Çeyrek Altın ve Gram Altın Fiyatları Ne Kadar, Kaç TL?

24 Nisan 2025 Perşembe günü itibarıyla altın piyasası, yatırımcıların ve alım-satım yapmak isteyenlerin yakın takibinde. Güncel altın fiyatları ve anlık değişimler merakla araştırılıyor. Son dönemde tarihi zirveleri gören altın, yeni haftaya düşüş eğilimiyle başladı. İşte 24 Nisan 2025 Perşembe gününe ait altın fiyatlarının alış-satış tablosu...

Son Güncelleme:
Altın Fiyatları Düşüşe Geçti! Bugün Cumhuriyet Altını, Ons, Tam, Yarım, Çeyrek Altın ve Gram Altın Fiyatları Ne Kadar, Kaç TL?

24 Nisan 2025 Perşembe günü altın fiyatlarına dair en güncel veriler yatırımcılar ve ekonomiyi yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Son dönemde tarihi zirveleri zorlayan altın fiyatlarında, bir süredir düşüş eğilimi gözleniyor. Bu gerilemede, ABD'nin Çin'e yönelik gümrük tarifelerini düşürmeyi değerlendirmesi ve Başkan Donald Trump’ın Fed Başkanı Powell’ı görevden almayacağına dair açıklamaları etkili oldu.

Günün verilerine göre gram altın, sabah saatlerinde 4.099 TL’den işlem görmeye başladı. Gün içinde en düşük 4.051 TL, en yüksek ise 4.148 TL seviyeleri test edildi. Şu sıralarda ise gram altın 4.096 TL seviyelerinde alıcı buluyor.

Peki, bugün çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons ve bilezik altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Nisan 2025 itibarıyla altın fiyatlarındaki son gelişmeler:

ALTIN FİYATLARI - 24 NİSAN 2025

Gram Altın

Alış: 4.096,43 TL
Satış: 4.096,81 TL

Ons Altın

Alış: 3.287,14 TL
Satış: 3.289,40 TL

Çeyrek Altın

Alış: 6.554,30 TL
Satış: 6.698,30 TL

Yarım Altın

Alış: 13.062,09 TL
Satış: 13.392,68 TL

Tam Altın

Alış: 27.152,00 TL
Satış: 27.410,00 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 26.217,20 TL
Satış: 26.711,25 TL

Ziynet Altını

Alış: 26.203,71 TL
Satış: 26.701,45 TL

Ata Altın

Alış: 27.598,22 TL
Satış: 28.295,03 TL

14 Ayar Bilezik Gramı

Alış: 2.280,72 TL
Satış: 3.234,41 TL

22 Ayar Bilezik Gramı

Alış: 3.801,67 TL
Satış: 4.011,45 TL

Gremse Altın

Alış: 67.505,00 TL
Satış: 68.621,00 TL

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın Gram Altın Çeyrek Altın Ons Altın Cumhuriyet altını
Son Güncelleme:
Tepki Çeken Uçak Bilet Fiyatları İçin Açıklama Tepki Çeken Uçak Bilet Fiyatları İçin Açıklama
Duyan Sepetini Aldı Hevsel Bahçeleri’ne Koştu! Binbir Şifalı Hasat Başladı Duyan Sepetini Aldı Hevsel Bahçeleri’ne Koştu! Binbir Şifalı Hasat Başladı
ABD'nin Gümrük Tarifesine Karşılık Verilecek mi? Cevdet Yılmaz Açıkladı ABD'nin Gümrük Tarifesine Karşılık Verilecek mi? Cevdet Yılmaz Açıkladı
Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması
ÇOK OKUNANLAR
Tekfen Holding İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı Tekfen Holding İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı
2 Uzmandan Dikkat Çeken Altın Uyarısı: Gram Altın ve Ons Altını Olacaklar Dikkat 2 Uzmandan Dikkat Çeken Altın Uyarısı: Gram Altın ve Ons Altını Olacaklar Dikkat
Türkiye'de de Şubeleri Vardı: Ünlü Kahve Zinciri Daha Fazla Dayanamadı! Şubelerine Peş Peşe Kilit Vurdu Türkiye'de de Şubeleri Vardı: Ünlü Kahve Zinciri Şubelerine Peş Peşe Kilit Vuruyor
Gram Altın, Çeyrek Altını Olanlar Dikkat: Altında 49 Yıl Sonra Bir İlk! Kimse Beklemiyordu Gram Altın, Çeyrek Altını Olanlar Dikkat: Altında 49 Yıl Sonra Bir İlk! Kimse Beklemiyordu
İstanbul Depreminden Sonra Satılık ve Kiralık Ev Fiyatları Uçtu! Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı İstanbul Depreminden Sonra Satılık ve Kiralık Ev Fiyatları Uçtu! Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı