Altın Fiyatları Düşüşe Geçti! Bugün Cumhuriyet Altını, Ons, Tam, Yarım, Çeyrek Altın ve Gram Altın Fiyatları Ne Kadar, Kaç TL?

24 Nisan 2025 Perşembe günü altın fiyatlarına dair en güncel veriler yatırımcılar ve ekonomiyi yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Son dönemde tarihi zirveleri zorlayan altın fiyatlarında, bir süredir düşüş eğilimi gözleniyor. Bu gerilemede, ABD'nin Çin'e yönelik gümrük tarifelerini düşürmeyi değerlendirmesi ve Başkan Donald Trump’ın Fed Başkanı Powell’ı görevden almayacağına dair açıklamaları etkili oldu.

Günün verilerine göre gram altın, sabah saatlerinde 4.099 TL’den işlem görmeye başladı. Gün içinde en düşük 4.051 TL, en yüksek ise 4.148 TL seviyeleri test edildi. Şu sıralarda ise gram altın 4.096 TL seviyelerinde alıcı buluyor.

Peki, bugün çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons ve bilezik altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Nisan 2025 itibarıyla altın fiyatlarındaki son gelişmeler:

ALTIN FİYATLARI - 24 NİSAN 2025

Gram Altın

Alış: 4.096,43 TL

Satış: 4.096,81 TL

Ons Altın

Alış: 3.287,14 TL

Satış: 3.289,40 TL

Çeyrek Altın

Alış: 6.554,30 TL

Satış: 6.698,30 TL

Yarım Altın

Alış: 13.062,09 TL

Satış: 13.392,68 TL

Tam Altın

Alış: 27.152,00 TL

Satış: 27.410,00 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 26.217,20 TL

Satış: 26.711,25 TL

Ziynet Altını

Alış: 26.203,71 TL

Satış: 26.701,45 TL

Ata Altın

Alış: 27.598,22 TL

Satış: 28.295,03 TL

14 Ayar Bilezik Gramı

Alış: 2.280,72 TL

Satış: 3.234,41 TL

22 Ayar Bilezik Gramı

Alış: 3.801,67 TL

Satış: 4.011,45 TL

Gremse Altın

Alış: 67.505,00 TL

Satış: 68.621,00 TL

Kaynak: Haber Merkezi