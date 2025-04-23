Tepki Çeken Uçak Bilet Fiyatları İçin Açıklama

İstanbul'da öğle saatlerinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem paniği içindeki İstanbulluların bazıları şehir değiştirmek istedi ama gördükleri manzara şoke etti. Uçak bileti fiyatları 3 ila 5 katına fırladı.

Vatandaşlar, fırlayan bilet fiyatlarına tepki gösterirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ise bilet fiyatlarına tavan fiyat uygulamasının devreye alınması için çalışmalara başladığı bildirilmişti.

Bunun üzerine Türk Hava Yollar (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün'den açıklama geldi. Üstün, ihtiyaç duyulan noktalara ilave seferler gerçekleştirileceğini belirterek yurt içinde tavan fiyatın 1750 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

Üstün'ün açıklaması şöyle:

"Bugün İstanbul merkezli hissedilen depremler nedeniyle öncelikle İstanbul’lu hemşehrilerimize ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Mevcut koşullarda ihtiyaç duyulan noktalara ilâve seferler gerçekleştirecek olup, yurtiçinde tavan fiyatımızı 1750TL olarak belirlediğimizi ve değişikliğin sistemlere kısa sürede yansıyacağını değerli kamuoyumuzun dikkatine sunarız."