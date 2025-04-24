ABD'nin Gümrük Tarifesine Karşılık Verilecek mi? Cevdet Yılmaz Açıkladı

Haber Merkezi/ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yüzde 10’luk gümrük vergisiyle ilgili yürütülen diplomatik süreci değerlendirdi. ABD ile müzakerelerin başladığını belirten Yılmaz, “Görüşmeler olumlu ilerliyor. En düşük tarifeyle karşı karşıyayız ve bu da yapıcı bir zeminde ilerleme şansı sunuyor” dedi.

TBMM’de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, Türkiye’nin ABD ile gümrük tarifeleri konusunda diyalog sürecini başlattığını ve Ticaret Bakanlığı nezdinde çeşitli temasların sürdüğünü kaydetti. Bakanlar düzeyinde planlanan görüşmelerle birlikte tarafların, ekonomik ilişkileri geliştirme hedefiyle hareket ettiğini belirtti.

TÜRKİYE KARŞILIK VERECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD'nin Türkiye'ye yönelik ek gümrük vergisine Türkiye'nin karşılık verip vermeyeceğine ilişkin, "Bu konularda erken yorum yapmak doğru değil. Müzakerelerin sonuçlarını bekleyelim" dedi.

'HEDEFİMİZ ABD İLE 100 MİLYARLIK TİCARET'

Cevdet Yılmaz, geçmiş yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin ABD Başkanı Donald Trump tarafından ortaya konan 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin yeniden gündeme geldiğini belirtti. Yılmaz, “Henüz bu hedefin üçte biri düzeyindeyiz ancak bu ticaret dengeli ilerliyor. ABD ile aramızda herhangi bir dış ticaret açığı tartışması yok. Bu da yeni hedefler için fırsat sunuyor” ifadelerini kullandı.

TİCARET SAVAŞLARI

Yılmaz, küresel düzeyde artan ticaret gerilimlerine de dikkat çekerek, Türkiye’nin her zaman çok taraflılıktan yana olduğunu vurguladı. Yılmaz, “Kurallara dayalı uluslararası ticaret sistemine meydan okuyan uygulamalar, yeni bir dönemin habercisi olabilir. Türkiye olarak herkesin kazançlı çıkacağı dengeli bir sistemin kurulmasını destekliyoruz” dedi.

AVRUPA VE ÇİN DETAYI

Avrupa Birliği ile ilişkilerin ve Çin’in ABD ile müzakerelerden doğacak hamlelerinin de Türkiye açısından önemli olduğunu belirten Yılmaz, “Çin’in alternatif pazar arayışları rekabeti artırabilir. Bu nedenle gelişmeleri tüm yönleriyle değerlendiriyoruz” diye konuştu.

ZİRAİ DON, ENFLASYON VE NÜFUS

Yılmaz ayrıca, son dönemde yaşanan zirai don olaylarının enflasyona etkisinin sınırlı kalacağını belirtti. Nüfus politikalarına dair ise yeni uygulamaların yolda olduğunu duyurdu. “Haziran ayında bakanlarla birlikte geniş kapsamlı bir toplantı yapacağız. Çalışma gruplarımız nüfus artışını destekleyecek ekonomik, sosyal ve kültürel politika önerilerini masaya getirecek” açıklamasında bulundu.