Tekfen Holding İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı

Tekfen Holding'e ilişkin yatırımcı beklentilerini şekillendiren yeni bir hedef fiyat raporu yayımlandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Tekfen Holding İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı - Resim: 1

22 Nisan 2025 tarihinde yayımlanan “1. Çeyrek 2025 Öneri ve Hedef Fiyat Değişiklikleri” başlıklı raporda, aracı kurumlardan biri Tekfen Holding hisselerine dair güncellenmiş değerlendirmesini paylaştı.

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Tekfen Holding İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı - Resim: 2

HEDEF FİYAT YUKARI YÖNLÜ GÜNCELLENDİ

Söz konusu aracı kurum, Tekfen Holding hisseleri için daha önce belirlediği hedef fiyatı yukarı yönlü revize etti. Hisselere dair yatırım tavsiyesini ise “endekse paralel getiri” olarak sürdürdü.

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Tekfen Holding İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı - Resim: 3

GEDİK YATIRIM’DAN GÜNCEL TAHMİN

Gedik Yatırım, Tekfen Holding için hedef fiyatını 91 lira 77 kuruştan 116 liraya yükseltti. Şirketin borsa İstanbul’da işlem gören hisse fiyatı ise açıklamanın yapıldığı tarihte 146 lira 10 kuruş seviyesindeydi.

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Tekfen Holding İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı - Resim: 4

Gedik Yatırım, tavsiyesini “endekse paralel getiri” olarak korudu.

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