Tekfen Holding İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı

HEDEF FİYAT YUKARI YÖNLÜ GÜNCELLENDİ

Söz konusu aracı kurum, Tekfen Holding hisseleri için daha önce belirlediği hedef fiyatı yukarı yönlü revize etti. Hisselere dair yatırım tavsiyesini ise “endekse paralel getiri” olarak sürdürdü.