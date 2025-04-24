Tekfen Holding İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı
Tekfen Holding'e ilişkin yatırımcı beklentilerini şekillendiren yeni bir hedef fiyat raporu yayımlandı.
Kaynak: Haber Merkezi
22 Nisan 2025 tarihinde yayımlanan “1. Çeyrek 2025 Öneri ve Hedef Fiyat Değişiklikleri” başlıklı raporda, aracı kurumlardan biri Tekfen Holding hisselerine dair güncellenmiş değerlendirmesini paylaştı.
HEDEF FİYAT YUKARI YÖNLÜ GÜNCELLENDİ
Söz konusu aracı kurum, Tekfen Holding hisseleri için daha önce belirlediği hedef fiyatı yukarı yönlü revize etti. Hisselere dair yatırım tavsiyesini ise “endekse paralel getiri” olarak sürdürdü.
GEDİK YATIRIM’DAN GÜNCEL TAHMİN
Gedik Yatırım, Tekfen Holding için hedef fiyatını 91 lira 77 kuruştan 116 liraya yükseltti. Şirketin borsa İstanbul’da işlem gören hisse fiyatı ise açıklamanın yapıldığı tarihte 146 lira 10 kuruş seviyesindeydi.
Gedik Yatırım, tavsiyesini “endekse paralel getiri” olarak korudu.