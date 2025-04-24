Türkiye'de de Şubeleri Vardı: Ünlü Kahve Zinciri Daha Fazla Dayanamadı! Şubelerine Peş Peşe Kilit Vurdu
Türkiye'de kahve tutkunlarının tercih ettiği dünyaca ünlü Costa Coffee, kapanan şubeler listesine bir yenisini daha ekledi. Dev kahve zinciri, şubelerini peş peşe kapatmaya başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere'nin köklü kahve zinciri Costa Coffee, ülke genelindeki daralma sürecine hız kesmeden devam ediyor. İngiltere'de 2 binden fazla şubesi bulunan dev marka, Lyme Regis mağazasını da kapatma kararı aldı. Bu gelişmeyle birlikte, Costa Coffee’nin İngiltere'de kapanan şube sayısı 16’ya ulaştı.
Kapatılacak olan Lyme Regis şubesinde çalışan baristaların, 24 Nisan Perşembe günü son kez mesai yapacağı bildirildi. Costa Coffee müdavimleri ise bu karara büyük üzüntüyle karşıladı. Özellikle bölge sakinleri, bu mağazanın kapanmasının ana caddeyi olumsuz etkileyeceğini düşünüyor.
COSTA'DAN RESMİ AÇIKLAMA
Markanın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “Lyme Regis şubemizin 24 Nisan’da ticari faaliyetlerine son vereceğini doğrulayabiliriz” denildi. Zincirin kapanan son şubesi Shell Highworth Servis İstasyonu olurken, birkaç yeni şube için de benzer kararların yolda olduğu konuşuluyor.
KAPANAN ŞUBELER LİSTESİ UZUYOR
Costa Coffee'nin kapanan ve yakın zamanda kapanması planlanan diğer şubeleri ise şu şekilde:
Shell Highworth Servis İstasyonu – 20 Nisan 2025'te kapatıldı
Stockton High Street – Mayıs 2025 sonunda kapanacak
Lyndhurst (New Forest)
Bridlington (Yorkshire)
Packhorse Yolu (Buckinghamshire)
King Caddesi (Maidstone, Kent)
Chiswick High Road (Londra)
Bruntsfield Yeri (Edinburgh)
Rottingdean (Brighton ve Koyu)
Erdington Ana Caddesi (Birmingham)
Cheltenham (Fraser Evi içi)
Stockton Heath (Warrington)
High Street Batı (Uppingham)
Filo Yürüyüşü (Burnley)
Alexandra Perakende Parkı (Tunstall, Stoke-on-Trent)