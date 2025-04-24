Türkiye'de de Şubeleri Vardı: Ünlü Kahve Zinciri Daha Fazla Dayanamadı! Şubelerine Peş Peşe Kilit Vurdu

COSTA'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Markanın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “Lyme Regis şubemizin 24 Nisan’da ticari faaliyetlerine son vereceğini doğrulayabiliriz” denildi. Zincirin kapanan son şubesi Shell Highworth Servis İstasyonu olurken, birkaç yeni şube için de benzer kararların yolda olduğu konuşuluyor.