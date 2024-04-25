Emeklilerin yeni rotası belli oldu: İş Bankası büyük müjdeyi duyurdu. İş Bankası emekli promosyon rakamları ne kadar oldu?

Milyonlarca emekli vatandaşın yakından takip ettiği konulardan bir tanesi emekli promosyon rakamları olurken, emeklileri sevindirecek haber İş Bankası'ndan geldi...

İş Bankası Nisan ayı bitmeden emekli promosyon rakamlarını arttırdığını duyurdu. Kamu bankalarından sonra gözler özel bankalara çevrilmiş durumdaydı.

Özel bankalar da sırasıyla emekli promosyon rakamlarını duyururken, İş Bankası düğmeye bastı. İşte İş Bankası'nın güncel emekli promosyon rakamları...

İŞ BANKASI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON RAKAMLARI NE KADAR?

0.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL *SGK ile yapılan anlaşma çerçevesinde 28.03.2024 tarihinden itibaren geçerlidir.

Emekli maaşı almakta olan kişilerin promosyon ödemeleri başvurularından itibaren 3 iş günü içerisinde, yeni maaş alacak kişilerin ödemeleri ise promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben 3 işgünü içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Taahhüt süresi içinde herhangi bir nedenle SGK tarafından gelir/aylık ödemesinin kesilmesi, gelir/aylığının farklı kuruma taşınması durumunda, İş Bankası'nın yazılı bildirim yapmasına gerek kalmaksızın kalan taahhüt süresi dikkate alınarak kıstelyevm usulü ile ödenen promosyon tutarı iade alınacaktır.

İş Bankası nezdinde açık takip süreci devam edenlerin promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.

2024 EMEKLİ PROMOSYON ÖDEME DETAYLARI

Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.