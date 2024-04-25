Merkez Bankası, 2024 Nisan ayı faiz kararını açıkladı: İkinci ara!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz indiriminden vazgeçmesi sonrası hem Hazine hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) oluşturulan yeni ekonomi takımının "ortodoks politika" söylemlerine rağmen faizler konusunda elinin ne kadar rahat olduğuna ilişkin azalmayan kuşkuları gidermek için Merkez Bankası faiz artırımlarına hız vermişti.

Mayıs seçimlerinin ardından 4 bin 150 baz puan faiz artışına giden TCMB, bugün gerçekleşen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında yüzde 50 seviyesindeki politika faizini 2024 Nisan ayında sabit bıraktı.

İKİNCİ ARA

Böylece seçimler sonrası Merkez Bankası, şubat ve nisan aylarında olmak üzere ikinci kez faiz artırımına ara verdi. Öte yandan geçtiğimiz mart ayında faizi sabit bırakması beklenen TCMB, sürpriz bir şekilde 500 baz puanlık faiz artırımına gitmişti.

PPK tarafından bugün yayımlanan karar metninde özetle şu ifadelere yer verildi:

"Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon 2024 yılının ikinci yarısında tesis edilecektir."

FAİZ KARARI PİYASA BEKLENTİLERİ DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞTİ

Reuters anketine katılan 14 ekonomistin neredeyse tamamı politika faizinin bu ay sabit tutulacağı konusunda hemfikir ancak bir ekonomist politika faizinin 500 baz puan artırılacağı bir diğer ekonomist faizin 250 baz puan artırılacağı görüşünde.

Bloomberg HT'nin anketine katılan 27 kurumun medyan beklentisi politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulması yönünde.

AA Finans'ın TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin beklentileri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

ERDOĞAN FAİZLERİ İNDİRMİŞTİ

Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyguladığı politikalar sonucunda Merkez Bankası, 2021 yılında yüzde 19 seviyesinde bulunan bir haftalık repo faizini yüzde 8,5'e kadar indirmişti. Seçim öncesi yüksek enflasyona rağmen faizler düşük tutulurken, TL'nin değerinin daha da düşmesini engellemek için Merkez Bankası rezervleri kullanılıyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem