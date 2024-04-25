Getir, bir ülkeden tamamen çekiliyor: Bin 800 kişi işten çıkarıldı, depolar kapatılıyor

Hızlı teslimat şirketi Getir'in, bu hafta başında Almanya'daki 1.800 çalışanını işten çıkardığı bildirildi. Alman basınında çıkan haberlere göre şirket, 15 Mayıs itibariyle Almanya'dan tamamen çekilecek.

Son Güncelleme:
Getir, bir ülkeden tamamen çekiliyor: Bin 800 kişi işten çıkarıldı, depolar kapatılıyor

Getir, rakibi Gorillas'ı satın aldıktan neredeyse bir buçuk yıl sonra Almanya'dan çekilmeye hazırlanıyor. Wirtschaftswoche'nin haberine göre, şirket Türkiye iç pazarına odaklanırken diğer Avrupa pazarlarındaki faaliyetleri de mayıs ayı ortasında durdurulacak. Şirket konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

DEPOLAR KAPATILACAK

Alman gazetesinde yer alan bilgiye göre şirket 15 Mayıs'ta ülkeden ayrılacak. İddiaya göre Almanya'daki bin 800 çalışanın bir kısmı bu hafta başında işten çıkarıldı. Depolar kalan üç hafta boyunca kademeli olarak kapatılacak. Bu sadece Getir markasının değil, Gorillas'ın da kapanacağı anlamına geliyor. Getir, Gorillas'ı Aralık 2022'de 1,2 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla satın almıştı.

İngiliz yayın kuruluşu SkyNews'a göre, Getir'in mevcut yatırımcılarından çift haneli milyon aralığında yeni finansman aldığı söyleniyor. Ancak bir şartla: Getir parayı üç piyasadan çekilmesi için kullanacak. Ayrıca Türkiye iç pazarında gıda dağıtım işinin daha da genişletilmesi gerekiyor. Business Insider ayrıca, büyük hissedar Mubadala'nın, uygulanabilir bir iş modeli bulamadığı ve maliyetlerden tasarruf etmek için Getir ile Almanya'daki Gorillas'ı tek bir marka altında birleştirmediği için yönetime karşı sabrını kaybettiğini öne sürdü.

Etiketler
Getir
Son Güncelleme:
İktisatçı Prof. Kozanoğlu'ndan uyarı: Geliyor gelmekte olan! İktisatçı Prof. Kozanoğlu'ndan uyarı: Geliyor gelmekte olan!
Halkbank ve Ziraat Bankası yurttaşın cebine göz dikti, milyarlarca TL savruldu: Bu paralar nereye harcandı? Halkbank ve Ziraat Bankası yurttaşın cebine göz dikti, milyarlarca TL savruldu!
Medyada görülmemiş gelişme. NOW TV'den Kanal D'ye geçiyor Medyada görülmemiş gelişme. NOW TV'den Kanal D'ye geçiyor
Yer silme suyuna bir kaç damla damlatmak yetiyor! Parkeleri pırıl pırıl parlatan yöntem Yer silme suyuna bir kaç damla damlatmak yetiyor! Parkeleri pırıl pırıl parlatan yöntem
ÇOK OKUNANLAR
Son seçim anketinden AKP ve YRP'ye kötü haber: İşte partilerin oy oranları Son seçim anketinden AKP ve YRP'ye kötü haber
Sağanak alarmı! Meteoroloji'den 44 il için sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 44 il için sarı kodlu uyarı
Yeni uygulama başladı: Tedavi olmadan ehliyet alamayacaklar! Tedavi olmadan ehliyet alamayacaklar!
Çorlu tren kazası davasında karar açıklandı Çorlu tren kazası davasında karar açıklandı
Fatih Altaylı'dan Soylu'ya sert cevap: Benden arkadaş diye bahsedemez, haddini bilsin tepemin tasını attırmasın "Benden arkadaş diye bahsedemez, haddini bilsin tepemin tasını attırmasın"