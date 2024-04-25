İktisatçı Prof. Kozanoğlu'ndan uyarı: Geliyor gelmekte olan!

İktisatçı Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, faiz uyarısı yaptı. Kozanoğlu, "Faizler bu tempoda artarsa borca sarılan dar gelirli kesimler tam bir sefalete sürüklenecek!" dedi.

İktisatçı Prof. Kozanoğlu'ndan uyarı: Geliyor gelmekte olan!

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün nisan ayı faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası, geçen ay politika faizini 500 baz puan artırmıştı.

PROF. KOZANOĞLU'NDAN FAİZ UYARISI

Faiz kararı öncesi İktisatçı Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu'ndan uyarı geldi. "Geliyor gelmekte olan!" diye yazan Kozanoğlu, X hesabından şunları kaydetti:

"Tam 3020 milyar TL’lik bireysel kredi kartı ve tüketici kredisi borcu var. Faizler bu tempoda artarsa halk borcunu ödeyemeyecek. Zaten gelirleri düşen, borca sarılan dar gelirli kesimler tam bir sefalete sürüklenecek!"

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