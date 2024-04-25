Faiz kararı öncesi dolarda son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 32,5850 liradan, euro 34,8980 liradan güne başladı.
Dolar, piyasaların Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandığı 25 Nisan 2024 sabahına yatay seyirde başladı.
Serbest piyasada 32,5830 liradan alınan dolar, 32,5850 liradan satılıyor. 34,8960 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 34,8980 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 32,5200 lira, euro'nun satış fiyatı ise 34,7910 lira olmuştu.
Merkez Bankası'nın faiz kararı, bugün 14.00'da açıklanacak. Ekonomistler faizin sabit tutulacağı tahmininde bulundu.
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